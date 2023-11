Ať jsme jeho příběhy četli či je známe z filmového zpracování nebo je neznáme vůbec, nenajde se snad nikdo, kdo by jméno Harry Potter alespoň neslyšel. Jeho obrovskou fanynkou byla a stále je Evanna Lynchová, které se podařilo získat roli Luny Lovegoodové, v češtině Lenky Láskorádové.

Sága o mladém čaroději jí doslova obrátila život naruby. Přinesla jí novou lásku a odstartovala její zářnou kariéru. Přitom chybělo málo a půvabnou herečku mohl potkat úplně jiný osud. Evanna Patricia Lynchová pochází z Irska, kde se narodila 16. srpna 1991. Knihy o Harrym Potterovi zná od svých osmi let a příběh ji naprosto pohltil. V jedenácti začala trpět anorexií a ztrátou sebevědomí a byla kvůli tomu několikrát v nemocnici. Během své hospitalizace psala dopisy J. K. Rowlingové, ve kterých se jí svěřovala, že jí její Harry Potter pomáhá vypořádat se s těžkým obdobím a vrací jí chuť do života. Když v roce 2006 probíhal v Londýně casting na roli Lenky Láskorádové pro „Fénixův řád“, napsala spisovatelce, že po této roli nesmírně touží. Rowlingová do výběru herců nijak nezasahovala, ale Evanně dodala odvahu, když odepsala, že má své štěstí zkusit a že jí drží palce.

Na casting si Evanna dokonce odbarvila své přirozené blond vlasy na ještě světlejší odstín a během výběru a kamerových zkoušek producenty naprosto ohromila. Zdálo se, že je s postavou Lenky naprosto sžitá. A tak „převálcovala“ patnáct tisíc dalších uchazeček a bez jakýchkoli předchozích hereckých zkušeností roli dostala. Lenku nemusela hrát, prostě jí byla. A byla jí až do posledního dílu Relikvie smrti.

Na pár nejlepších záběrů Lenky Láskorádové se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

S Potterem i v životě

Od té doby nějaký ten pátek uplynul, ale Evanna Potterem stále žije. Pravidelně chatuje se zarytými fanoušky na stránce MuggleNet. Po postavách z úspěšné ságy o mladém čaroději pojmenovala i své domácí mazlíčky. Kočka se jmenuje Luna a kocour Brumbál. Zdá se, že Harry Potter byl pro Evannu osudový. Nejen, že ji vrátil do života, nasměroval ji i na hereckou dráhu. Prožila díky němu také devítiletý milostný, utajovaný, románek s hercem Robbie Jarvisem, se kterým se seznámila při natáčení. Svůj vztah veřejnosti odhalili až v roce 2016. Krátce na to se rozešli, ale v dobrém a zůstali přátelé.

close info Pinterest zoom_in Evanna se svým šperkem

Je tu ještě jedna věc, která herečku pojí s postavou Lenky. Evanna je designérkou šperků a příležitostně i oblečení. Šperky, které sama navrhla, nosila jako Lenka Láskorádová. Kromě návrhářství se věnuje i taneční choreografii. V roce 2018 se v americké Dancing with the Stars (Když hvězdy tančí) jako miláček diváků dostala do finále.

close info Pinterest zoom_in Evanna s jednou ze svých koček

Pět let mimo domov

To už se dostáváme k jejímu soukromému životu, ale ještě malá filmová odbočka. Během natáčení Pottera nemohla zanedbávat školu a učivo doháněla Evanna doučováním. Naštěstí vše zvládla a úspěšně absolvovala dívčí římskokatolickou vysokou školu Greenhills a navštěvovala Centrum pro talentovanou mládež. Už rok po své slavné roli si zahrála ve filmech a objevila se v televizi v krátkých filmech a seriálových epizodách. Zapracovat na svém „herectví“ odletěla do Los Angeles, kde strávila pět let. V USA si svůj herecký talent vyzkoušela i na jevišti. Uchvátilo ji natolik, že na něm zůstala i po návratu. Nyní dostala hlavní roli influencerky v připravovaném filmu, který se má natáčet ve Velké Británii na počátku roku 2024.

Okatá ochránkyně

Evanna je zapřisáhlou vegankou, kterou se z etických důvodů stala v roce 2015. Ale už od svých jedenácti let odmítala jíst maso i ryby. „Ze syrového masa se mi zvedal žaludek," nechala se několikrát slyšet. Zamyslet se nad osudy zvířat přiměla i svou tajnou lásku Robbieho, který nakonec přestal jíst mléčné výrobky a vejce. Je přesvědčená, že „… zvířata mají své životy a v nich jediná role člověka je pečovat o ně a být jejich společníky.“ V této oblasti je velmi aktivní, založila svůj vlastní veganský podcast The ChickPeeps, navíc se angažuje v aktivitách za ochranu a záchranu i volně žijících zvířat.

close info Profimedia zoom_in Tak dnes vypadá Evanna Lynchová ve svých třiceti dvou letech (2023)

Kromě toho je velmi činná v několika charitativních organizacích, třeba Irské společnosti pro roztroušenou sklerózu, je velvyslankyní organizace J. K. Rowlingové Lumos, která podporuje děti a hlavně sirotky po celém světě, protože „… bez rodiny a bez lásky nemohou být děti dětmi...“

Evanna Lynchová žije v Londýně, srdcem je ale stále v Irsku. Jejím snem je stát se i spisovatelkou. Dle posledních zpráv dvaatřicetiletá herečka randí s Francouzem, jehož jméno zatím na veřejnost neproniklo.

Zdroje: www.irelandbeforeyoudie.com, www.imdb.com, www.fm104.ie, www.mirror.co.uk