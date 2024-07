Jméno této herečky asi nebude těžké uhodnout, zejména pro ty, kteří si ji pamatují z country zábavního pořadu s jedním nejmenovaným bandem. Zde si tato herečka získala popularitu jako obrýlená ošklivka. Přitom v civilu je tak hezká! Víte, o koho jde?

Tato herečka a zpěvačka je výraznou, a hlavně snadno zapamatovatelnou osobností české hudební a komediální scény.

Její jméno je spojeno s uskupením, které se proslavilo hity jako Jožin z bažin anebo Co bychom se báli na Prachovské skály, ale i mnoha dalšími. Řeč je o nezapomenutelných písničkách Banjo Bandu Ivana Mládka.

A právě s ním se začala tato talentovaná herečka a komička objevovat. Jen málokterá žena by se nechala takto namaskovat a nalíčit, aby byla nejen že naprosto k nepoznání, ale se silnými brýlemi jako popelníky byla skutečně i ošklivá.

Co o ní prozradíme?

Tato herečka se narodila se v Praze 11. července 1975. Už od útlého věku tíhla k hudbě a divadlu. V dětství vystupovala v pěveckém sboru a už tehdy věděla, že je to cesta, jakou chce jít. Samotný sborový zpěv ji ale nestačil.

Její život se velmi změnil, když potkala svého osudového muže. A ne, nebyl jím její pozdější manžel nebo přítel, ale hudebník. Kapelník a frontman, písničkář, hudebník, zpěvák, ale i komik, Ivan Mládek.

Setkání s ním se stalo i pro tuto dnes již dospělou ženu, která oslaví za rok padesátku, zlomovým bodem její kariéry.

Chtěla být lékařkou, ale byla bavičkou

Vstup této vtipné ženy, která si ze sebe umí udělat legraci za všech okolností, do světa profesionální zábavy byl poněkud nečekaný. A to nejen pro ni, ale i pro její okolí.

Původně totiž přemýšlela o studiu medicíny. Jenže… Když se pak setkala s Ivanem Mládkem, oslovila ho s dotazem, zda by ji jeho soubor nemohl využít jako zpěvačku.

A tak se začala psát kapitola jejího angažmá v Banjo Bandu Ivana Mládka, která ji navždy definovala jako umělkyni – zpěvačku, herečku a komičku. A těch u nás nemáme mnoho!

Na scéně se pak objevila již s charakteristickými brýlemi s tlustými skly, které ji předurčily k roli naivní, ale nemotorné šprtky, v níž naprosto excelovala.

Kariéra šprtky zaujala

Tato žena prošla s kapelou mnoha zeměmi, od Evropy po Spojené státy, a vždy dokázala publikum pobavit a okouzlit svým vystupováním.

Stala se nejen jednou z hlavních tváří Banjo Bandu, ale i neodmyslitelnou součástí pořadů, jako byly Čundrcountryshow či Country estráda, kde účinkovala s dalšími výraznými postavami české zábavy.

A jak na ně vzpomíná? „Vzpomínám na to s láskou. Bylo to 15 let mého mládí – od 20 do 35 let. Doteď lituju každého večera, kdy jsem se na noc zbytečně vracela domů a neužila jsem si každoměsíční mejdan, který jsme měli při dvoudenním natáčení. Bylo to výborné a zábavné. V dnešní době téměř neopakovatelné, protože jednotlivé televize nemají peníze na to, aby se takto velkolepě natáčelo.

Za svou kariéru ztvárnila mnoho nezapomenutelných gagů a scének, takže je jasné, že si udržela svůj jedinečný smysl pro humor. Publikum ji oceňovalo i pro její schopnost převést každodenní situace na vtipné scénky, čímž si získala srdce mnoha diváků.

Osobní život a rozuzlení

Tato žena však není jen komičkou a zpěvačkou. Je také matkou dvou dětí a partnerkou muže, jehož jméno nosí. Jde o člena kapely Mellow Yellow.

A ano, touto ženou není nikdo jiný než manželka Tomáše Hraje, Lenka Plačková, dnes již Hraj.

A jak vypadá ve skutečnosti? Budete se divit. Je totiž strašně hezká!

Když se na Lenku podíváme dnes, není pochyb o tom, že se z naivní šprtky, kterou mnozí pamatují z televizních obrazovek, stala elegantní a sebevědomá žena, která si udržuje svůj přirozený šarm a mladistvý vzhled i na prahu padesátky. Sama si vyzkoušela i práci jako pomocná zdravotní sestra, takže má leccos za sebou.

Vypadá stále skvěle a svůj život stále žije s její jedinečnou energií a smyslem pro humor. Ostatně učila se od nejlepšího. Jak sama řekla: "Od Ivana Mládka se můžete naučit jedině to, že nic není problém."

No, není k sežrání?

