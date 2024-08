Je to už pěkná řádka let, kdy jsme ji znali jako Sweet Sue v pořadech Ivana Mládka, který jí dal nezapomenutelnou image šprtky v brýlích se silnými skly, přes které ani sama neviděla. Sympatické bavičce od nedávna „táhne“ na padesát, a pod Mládkovou taktovkou stále baví diváky i posluchače.

Osudové setkání

Pod jménem Lenka Plačková (*11. července 1975) ji známe ze zábavných pořadů, ale už více než dvacet let je paní Lenka Hraj. Od malička měla ráda zpěv, zpívala ve sboru, ale chtěla být lékařkou. Od studia medicíny ji odvedlo osudové setkání s jedinečným komikem, zpěvákem a hudebníkem Ivanem Mládkem (*1942).

Místo bílého pláště a stetoskopu, který mohla nosit, si tak ve svých dvaceti nasadila na podiu na oči „popelníky“ a na patnáct let se stala natvrdlou a naivní „Sweet Sue“. Svými trapnými historkami, které občas proložila zpěvem, byla jako skvělá komička a zpěvačka jednou z hlavních tváří Mládkových Čundrcountryshow (TV Nova od 1994), poté jeho Country estrád (TV Nova od 2001) a bavila diváky nejen doma, ale i v zahraničí.

Začala také vystupovat jako členka jeho kapely Banjo Band.

Když nic nebyl problém

Na svá „sweet-sue“ léta i působení v Banjo Bandu, kdy objížděli vystoupení a kulturní akce, vzpomíná ráda. V celém štábu prý panovala přátelská atmosféra, a když při natáčení někdo něco zkazil, všichni se tomu zasmáli a přetočilo se to. Dle jejích slov Ivan říkával, že nic není problém „… všechno dobře dopadne a to, co nedopadne nedobře, z toho vznikne báječná historka…,“ uvedla o něm v jednom z rozhovorů Lenka.

Jako mnoha dalším umělcům, i Mládkově kapele však nadělala vrásky koronavirová opatření, kdy se rušila představení, či omezoval počet diváků. Když v době pandemie nemohli vystupovat, rozhodla se pomoci těžké situaci ve zdravotnictví alespoň jako pomocná zdravotní sestra. Komunikovala s lidmi, uklidňovala je, spolupracovala na covidových testech a vyplňování žádanek. Možná si tak trošku jako zdravotnice splnila přání být lékařkou. Kdo ví…

V červenci oslavila Lenka 49. narozeniny a fanoušci ji na sociálních sítích popřáli vše nejlepší

Když sundala okuláry

Ještě v době, kdy rozdávala smích jako Sweet Sue, divák netušil, že se za silnými skly skrývá sympatická a pohledná tvářička. Údajně ji na podiu nepoznal ani její přítel, který ji viděl na jednom z představení. Byl jím muzikant Tomáš Hraj (*1975), člen skupiny Blues Bazar Praha, za kterého se v roce 2002 provdala. Krátce na to se jim narodil syn Daniel, později dcera Laura.

Stále velmi šarmantní a příjemnou Lenku se smyslem pro humor a neutuchající energií, která navzdory tomu, že si sfoukla svou 49. dortovou svíčku, a vypadá jako „holčička“, můžou diváci vídat v Mládkových vystoupení v duu Lenka Plačková a Libuna (Roubychová). Tyto dvě dámy mají svůj rozhlasový pořad Hovory z Loun, do kterého si v režii Ivana Mládka zvou zajímavé hosty. Jejich Mládkovým humorem protkané povídání a rozhovory vysílá pravidelně stanice Country Radio.

Lenka Plačková vlevo, její parťačka Libuna dáma napravo

