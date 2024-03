Jasmína Maurerová 14. 3. 2024 19:32 clock 4 minuty gallery

Znojemská rodačka se až do nedávna usmívala na diváky z televizních obrazovek v několika pořadech. Tomu ale udělala samotná sympatický blondýnka před pár měsíci útrum, s prací končí. Nejedná se však o žádná televizní škatulata, ve svých sedmatřiceti letech čeká první miminko. Uhodnete, kdo to je?

Blondýnka s krásným úsměvem a sympatickým hlasem byla dlouho tváří televize Prima. Moderovala pořady jako MiniDuel, točila reportáže do magazínu TopStar a v neposlední řadě je divákům známa z pořadu Nový den na CNN Prima News. Moderátorka navíc na doporučení lékařů odešla z práce dříve, a to už v šestém měsíci těhotenství.

„Myslím, že to možná mnohé překvapí, protože já už zítra končím v Novém dni,“ prozradila přímo ve vysílání v pořadu Showtime nastávající maminka. To, že je těhotná, se jí podařilo utajit celých šest měsíců. S kolegyní Evou Perkausovou by si tak mohly podat ruce, oběma se podařilo svá bříška skrývat neuvěřitelně dlouho.

Moderátorce je už sedmatřicet let, tudíž přirozeně panovaly obavy, zda bude těhotenství probíhat v pořádku a nebo úplně na začátku, zda se jí vůbec otěhotnět podaří. Miminko si s partnerem moc přáli, a tak je, samozřejmě příjemně, překvapilo, že vše vyšlo tak rychle.

„Na začátku léta jsme si s partnerem řekli, že to teda zkusíme. Já si byla jistá, že i kvůli věku a nějakým zdravotním problémům to bude trvat třeba rok. No, tak se to povedlo asi o jedenáct měsíců dřív,” usmívá se budoucí maminka, jak to všechno hezky klaplo na první dobrou.

Tajila těhotenství i partnera, svatba nebude

To, že oblíbená moderátorka oznámila konec (alespoň tedy na nějakou dobu), nebylo jediným překvapením. Mnozí totiž netušili, že vůbec nějakého partnera má. „Tím, že nedávám naše společné fotky na sociální sítě, tak vlastně ani neexistuje,“ komentuje situaci primácká star.

Ale s partnerem Tomášem, který je advokát, jsou spolu už čtyři roky. Miminko už na cestě je, tak co nějaká svatba? Ta prý na plánu dnes ani v budoucnu (prozatím) není. Tím, že Tomáš má takové zaměstnání, jaké má, se žádná veselka neplánuje, a to z toho důvodu, že spoustu párů už při své profesi rozvedl. Řekli jsme si, že zkusíme rodinu, protože ta je pro nás důležitější,“ vysvětluje moderátorka v Showtimu.

Pohlaví miminka už oba dva také znají, nicméně na veřejnost s tím ještě jít nechtějí. Stejně, jako se začátkem těhotenství i jeho postupným oznamováním, jsou opatrní. „Veřejně to ale neříkáme. Já jsem v tom sdílení obezřetná, protože mám před sebou ještě pár měsíců. Takže se ráda o všechno podělím, až budeme zdraví, usměvaví v pohodě doma,“ nechává napnutou širokou veřejnost, a především své fanoušky, sympatická blondýnka.

Ačkoliv to pro ni bude první těhotenství a přirozeně panují obavy, jestli vše zvládne, její kolegové z televize o ni strach nemají. „Já jsem totiž jako nepopsaný list papíru. Miminek se bojím a dítě jsem nikdy ani nepřebalila. Takže doufám, že za ty tři měsíce to zvládnu,“ sdělila, čeho se bojí.

Malý andílek s ďáblíkem v těle

Nezbývá než popřát oběma nastávajícím rodičům, aby vše probíhalo tak, jak má a narodilo se zdravé miminko. Zdraví je samozřejmě pro novorozeně i nastávající maminku to nejdůležitější, na co se ale Lenka Špillarová může také těšit, dokonce možná spolehnout, je to, že její potomek bude mít ve vínku krásy dost. Když totiž sdílela svou vlastní fotku, jaká byla školačka, roztomilost ze snímku jen tryskala.

V červených šatičkách s bílým límečkem by budoucí hvězdu televize Prima poznal jen málokdo. A nejspíš vás překvapí, že roztomilá holčička na fotografii byla ve skutečnosti pěkné kvítko. "Když jsem byla malá, tak jsem vždycky dostávala to, co jsem si přála. Byla jsem, no teda jsem, trošku rozmazlená. Takže to byly domečky pro panenky, mluvící medvídek, kolečkové brusle nebo mobilní telefon,” vzpomíná na dětství Lenka.

Jak bude vychovávat svého vlastního potomka je jen ve hvězdách. Teď je hlavní, aby vše dobře dopadlo a Lenka s Tomášem se mohli již brzy radovat z prvního společného miminka.

