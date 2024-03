Jasmína Maurerová 15. 3. 2024 9:05 clock 4 minuty gallery

To, že tuto oblíbenou českou herečku je tak něco nerozhází ukázala už při natáčení seriálu Žena za pultem. Život ji pak zkoušel ještě několikrát, ona se mu ale postavila s odhodláním a odvahou. Pokaždé obstála, a tak se dnes šestasedmdesátiletá rodačka z Hradce Králové usmívá, kam jen přijde.

První životní svízel přišel, když se rozhodla vzít si za manžela cizince. Přesněji syrského občana, studenta FAMU a jejího spolužáka. Začalo to jako pohádka, herečka popisuje, jak si ji režisér získal. „Jednou jsem tam od něj našla první vyznání lásky, které znělo: »Lenka je trdlo a potrat hedvábnej.« Slovo trdlo se mu moc líbilo a potrat hedvábnej bylo spojení, které odkazovalo na knížku Bohumila Hrabala, jehož jsme mimo jiné tehdy milovali. Tím mě zaujal,“ řekla v rozhovoru pro Aha!

Ze sňatku nebyli nadšení rodiče ani na jedné straně. Milenci se tedy brali takzvaně “na tajňáka”. Herečka, tehdy už s prvním potomkem v břiše, se vdávala v paruce, aby ji nikdo nepoznal. Její rodiče se totiž báli ostudy, protože v Hradci, kde se svatba konala, se navzájem všichni znali. Na obřad tedy nepřišli a přítomni byli pouze bratři obou brzkých novomanželů.

Syn Filip, který byl s rodiči už u jejich stvrzení vztahu, pak s maminkou vyrůstal v Ostravě, kde měla tehdy angažmá. Nicméně po nějaké době uznala, že nemá na rodinu dost času, a tak dala v divadle výpověď. Byly to tehdy dost nejisté časy a herečka nevěděla, zda, až synek vyroste, nějaké zaměstnání vůbec sežene. Její manžel navíc pracoval v Praze a za rodinou dojížděl. Sice to bylo už pak do Hradce, kde bydleli u prarodičů, ale rodinný život stále trpěl.

Píchala injekce Menšíkovi

„Syn kvůli našemu odloučení často plakal a já trpěla za něj a dodnes si to vyčítám. Chtěl nás mít u sebe oba a já mu slíbila, že budeme spolu. A tak jsem dala v polovině sezony výpověď,“ zavzpomínala na nelehké časy herečka.



Nabídka na sebe ale paradoxně nenechala dlouho čekat - přišel seriál Žena za pultem. Ale kromě pracovního nasazení, musela herečka zakusit ještě další roli. Jejímu kolegovi Vladimíru Menšíkovi už v tu dobu zdraví nepřálo a musel si na natáčení píchat injekce. Tohoto úkolu se nechtěl nikdo moc ujmout, tak si ho vzala na starost ona.

„Třásly se mi ruce, ale injekce jsem mu píchala. Nebylo mu opravdu dobře a vůbec nechápu, kde bral energii,“ přemýšlí nad neutichajícím humorem nemocného Menšíka, který i přese všechny strasti neustále bavil celý plac.

Nevěřila, že má rakovinu

Svoje si pak zakusila i na vlastní kůži naše herečka. V roce 2009 jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Nejprve si to nechtěla připustit, nikdo u nich v rodině touto nemocí nikdy netrpěl. Pak ale smutnou realitu musela přijmout. Těžké pro ni bylo to i oznámit svým nejbližším.

„Řekla jsem to manželovi a všem svým blízkým, a hodně se mi ulevilo. U dětí jsem váhala, ale zkuste rok s holou hlavou předstírat, že se nic neděje,“ popsala tehdejší patovou situaci sympatická herečka. I přese všechny nepříjemnosti se snažila žít dál normální život, na veřejnosti nosila čepici.

Lenka Termerová rakovinu prsu dokázala porazit a dodnes se aktivně účastní akcí spojených s prevencí. S manželem Morrisem jsou spolu už přes padesát let a jejich láska stále neutichla. Mají syna Filipa a o deset let mladší Marthu, která je také herečkou.

Nejprve ji proslavil seriál Žena za pultem, kde hrála koktavou Jiřinku. Později pak divácky velmi oblíbený seriál Rodinná pouta na TV Prima, který volně pokračoval jako Velmi křehké vztahy. V jejím repertoáru je toho samozřejmě ale o mnoho více. Seriály Doktoři z Počátků, Ordinace v růžové zahradě 2, Modrý kód a nebo Život na zámku. V roce 2008 získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Děti noci. V tomto snímku si zahrála se svou dcerou Marthou Issovou.

Zdroje: ahaonline.cz, ahaonline.cz, blesk.cz