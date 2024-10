Externí autor 8. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Na úvodní fotografii máte možnost vidět známou a velmi oblíbenou českou herečku. Svou kariéru odstartovala velmi brzy, ve filmu debutovala v 17 letech. Kromě její kariéry ale také veřejnost zajímá její osobní život, po téměř dvaceti letech se vdala za otce svých dětí. Poznáte, o koho se jedná?

Dívenka na fotce ještě sotva tuší, co za zářnou kariéru ji čeká. Právě totiž dotočila svůj první film s názvem Houpačka, kam ji coby sedmnáctiletou obsadila režisérka Věra Plívová-Šimková. Ještě než se tak tomu v roce 1990 stalo, po vystudování gymnázia se rozhodla přihlásit na pražskou DAMU, kam byla úspěšně přijata.

Dvacet let byla "sama"

Velmi brzy ovšem přišla do jiného stavu, a to s výtvarníkem Egonem Tobiášem, se kterým má dnes dceru Sofii, která je po tatínkovi umělkyní a vystudovala malbu na pražské UPRUM. Nicméně manželství nevydrželo a vše skončilo rozvodem. Herečka pak byla dlouhou domu sama, ačkoliv jen papírově.

Se svým partnerem spolu byli téměř dvacet let, vychovávali společně tři děti, ale veselka stále v nedohlednu. Až v roce 2020 se konečně rozezněly svatební zvony a všechna média mohla definitivně napsat: Konečně se vzali.

S partnerem, také hercem, který je navíc o šest let mladší, se seznámili na konkurzu k televiznímu filmu Udělení milosti se zamítá. O lásce na první pohled se rozhodně mluvit nedá, navzájem si o sobě mysleli, že je ten druhý namyšlený. Pak se ale rozeběhlo natáčení a byla ruka v rukávě.

Nikdo jim zpočátku moc šancí nedával, ale oni dokázali, že se skutečně milují, což ostatně dělají dodnes. Její tehdejší partner, dnes už tedy manžel, o ní v rozhovoru pro Český rozhlas prozradil: „Je takový anděl. Je to úžasná a krásná žena, chytrá, inteligentní. Vůbec nevím, jak jsem si ji zasloužil. Stejně tak je skvělá i jako maminka. Má v sobě klid a pohodu, nedělá z ničeho problém.“

V pondělí se rozhodli, v pátek byla svatba

Kromě dcery Sofie, která je nejstarší, společně vychovávají další tři potomky. Dceru Amélii a syny Maxe a Johana. Ti měli obrovskou radost z toho, když se dozvěděli, že se jejich rodiče konečně vezmou.

„Když obřad proběhl, byl to jeden z nejkrásnějších momentů. Všechny čtyři děti se objímaly, holky to celé probrečely, všichni jsme si to užili. Jak nás bylo málo, nepocítila jsem žádný stres, jestli nedošly skleničky na víno, nebo kde bude kdo spát. Doporučuji nic moc neřešit, má jít jenom o ty dva. Nám se to povedlo,“ popsala herečka svůj velký den v pořadu Moje místa.

Svou druhou svatbu se totiž rozhodla, na rozdíl od té první, “nehrotit”. Ta byla pro sto dvacet lidí, nevěsta měla šaty na míru a všechno byl jeden velký blázinec.

„V pondělí jsme rozhodli a v pátek jsme tady stáli, jen s těmi nejbližšími. Den předem jsem si půjčila šaty, Honzík si něco koupil na sebe, holky udělaly květinovou výzdobu, babička uvařila oběd. A bylo to prostě nádherný, skvělý,“ prozradila něco málo o tom, jak probíhala svatba.

Partneři se vzali v roce 2020, v době, kdy ještě trvala koronavirová pandemie. „Dřív nebyl prostor, pořád jsme řešili čtyři věci naráz, děti, práci, zkoušky, najednou bylo volno. A tak jsme náš vztah zlegalizovali,” řekla závěrem herečka.

Sedmnáctiletá dívenka, která se dnes řadí mezi jedny z nejúspěšnějších českých hereček je Lenka Vlasáková. Její manžel je herec Jan Dolanský.

