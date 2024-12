Externí autor 15. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečku Lenku Vlasákovou asi netřeba představovat. Sice na to nevypadá, ale k padesátinám přidala další dva roky. Přesto i ona už ví, co by si v tomto věku neoblékla a je pro ni tabu.

Lenku Vlasákovou nikdy nemůžete potkat nevhodně oblečenou. Vyznává spíš sportovně elegantní módu a nedělá jí problém si k šatům vzít tenisky. Ostatně, proč ne. Móda má být hravá a pohodlná. Přesto u ní v poslední době došlo k jedné velmi zajímavé a nutno dodat, že pozitivní změně.

Femme fatale

Je asi pochopitelné, že v oblékání hereček na veřejnosti a v soukromí je rozdíl. Na Lence Vlasákové je patrné, že při vystupování na veřejnosti využila rad odborníků, konkrétně návrháře Lukáše Macháčka. Zbavila se velmi ležérních modelů stala se z ní doslova femme fatal.

Alespoň tak se předvedla na začátkem roku na premiéře filmu Matka v trapu, kde ztvárnila po boku Petry Hřebíčkové jednu z hlavních rolí. Vyrazila v kostýmu limetkové barvy složeném z kalhot, saka a vestičky. Na nohy obula lodičky na vysokém podpatku a nechala se profesionálně nalíčit. Pro Blesk.cz přiznala: „Překvapilo mě, kolik lidí mi pochválilo oblečení. Opravdu se v tom cítím pohodlně,“ neskrývala radost z módního úspěchu.

O měsíc později pak překvapila na módní akci, kam vynesla flitrovaný overal a černé kožené sako. Vypadala famózně a pokud ve své nastavené linii vydrží, spolehlivě se zařadí k nejlépe oblékaným herečkám u nás.

Červený koberec versus soukromí

Pokud jde o módní akci, Lenka pozvání jako každá správná žena neodmítne. Na jarní přehlídce jedné módní značky v rozhovoru pro Móda.cz poznamenala, že oblékání řeší podle podle příležitosti: „Když je červený koberec, věnuji se módním otázkám, ale jinak v civilu ne. Většinu času trávím v autě, když přejíždím po celé republice, takže na to není úplně správný čas.“ A co by si na sebe nevzala? „Už moc nenosím tepláky a ve svém věku bych si nevzala něco úplně průhledného,“ přiznala.

Přestože si herečka může díky své dokonalé postavě dovolit i více odhalující oděvy, je si plně vědomá toho, že i věk má určité hranice. A za to tleskáme, protože ne každá žena v jejím věku vyznává tento přístup hodný dámy.

Užívá si na natáčení

Ačkoli v soukromí vyznává v oblékání spíš minimalistickou a nadčasovou módu, v rámci natáčení si užívá leckdy pořádně bizarní outfity. Pro Týden.cz prozradila podrobnosti o jednom, který bývá stejnokrojem lehčích žen: „Herci mají leckdy opravdu šílené kostýmy. Nejbláznivější bylo, když mě ve filmu U mě dobrý oblékli jako prostitutku. Měla jsem na sobě síťované punčocháče, zadeček rýsující vykrojené kraťásky, body a blonďatou paruku. A takhle jsem chodila mezi lidmi na tržišti," vzpomínala.

Vzápětí pak dodala: „Je zvláštní, jak moc vás a vaše šaty vnímá vaše okolí. Okamžitě jsem pocítila, že se mnou lidé začali komunikovat jinak, a to i kolegové, kteří mě znají léta. Dívali se mi do výstřihu a neustále mi zkoumali zadek,“podivovala se. Na druhou stranu je třeba dodat, že v jejím případě je na co koukat, protože na svůj věk má přímo famózní postavu, kterou by jí mohly závidět i leckteré, o dvacet let mladší ženy.

