Zpěvačka Leona Machálková je dnes respektovanou umělkyní a platí za upravenou a elegantní dámu. Tomu tak ale nebylo vždy. Když začínala, byla to hippiesačka v lacláčích a na živobytí si vydělávala na Karlově mostě.

Leona Machálková pochází z Přerova a po maturitě zamířila na filozofickou fakultu do Olomouce. Studovala češtinu a dějepis, ale ve skrytu duše toužila po umělecké dráze.

Zpívala už tenkrát, ale ten, kdo zná její dnešní tvorbu, by se možná podivil. Místo popu se totiž věnovala folkové hudbě. Od roku 1985 v Olomouci při studiích vystupovala s kapelou.

“Byla jsem folkařkou tělem i duší. Zažila jsem mladého Jarka Nohavicu, Vladimíra Mertu a další folkové hvězdy, které mě pro hudbu nadchly. V těch písničkách byly krásné nadčasové příběhy,” zavzpomínala pro Český rozhlas.

Vydělávala si pouliční hudbou

V roce 1991, poté, co dostudovala, se rozhodla vykročit do neznámých vod a přestěhovat se do Prahy, aby rozjela kariéru zpěvačky. Začátky byly velmi těžké. Bylo jí teprve třiadvacet a zkušeností zatím ještě příliš neměla.

„Těch příležitostí vydělat nějaké kačky na složenky nebylo v těch klubech mnoho, takže jsme hráli různě po tržištích. Ale naše pravidelné místo bylo na Karlově mostě. Tam jsme hráli staročeské písničky a moravské lidové balady. Já jsem zpívala a hrála jsem na housle. To byla velká škola,” prozradila moderátorce Tereze Kostkové v pořadu Blízká setkání.

“Měli jsme v kapele i hudební nástroj vibrafon, dokázali jsme si tak urvat pozornost těch kolemjdoucích. Byli to cizinci, Češi, lidi spěchající do práce. Pamatuji si, že největší dýško jsem do houslového futrálu dostala od jeptišek. A ještě k tomu napsali God bless you (Bůh ti žehnej – pozn. redakce), to bylo úžasný,” popsala zpěvačka.

Muzikálů odehrála i sedmnáct za měsíc

Zhruba za dva roky ale nastal v její kariéře zlom. V roce 1993 už totiž získala první muzikálové role.

„V devadesátých letech jsem hrála i sedmnáct muzikálových představení v měsíci, ale tahle éra už je za mnou. Nedělalo mi problémy hrát tolik představení, naopak mě to bavilo. Našla jsem si v nich vždy něco nového. Partnery na jevišti jsem měla ráda všechny, nedělám rozdíly,” popsala Leona Machálková.

Leona Machálková byla roky partnerkou architekta a designéra Bořka Šípka, se kterým má syna Artura. Jejich vztah se sice po čase rozpadl, ale i po rozchodu zůstali i kvůli synovi blízkými přáteli.

Partner Bořek Šípek jí stále chybí

Když před lety Šípek podlehl rakovině slinivky, byla to pro zpěvačku velká rána. Na jejich společný život ale stále vzpomíná moc ráda.

„Když jsme začali s Bořkem chodit, měli jsme jen samé bohémské zážitky. Tam nebylo nic normálního. Ale já to miluju, když se setkají dva zážitkáři jako my a vše si vzájemně dopřávají. Rychle jsme se dali dohromady a mysleli to spolu vážně. Do roka jsme se rozhodli založit rodinu,” zavzpomínala pro iDNES.cz.

„Měli jsme opravdu hodně vtipných zážitků. Jednou jsme třeba seděli v hospůdce u baru, popíjeli a všemu se smáli. Když je člověk zamilovaný, chemie maximálně funguje. V rámci jednoho bláznivého momentu jsem pak vzala mobil a šup s ním do sklenice. Jen tak,” práskla na sebe se smíchem.

