Jasmína Maurerová 3. 3. 2024 10:00 clock 4 minuty gallery

Dnes již třicetiletá rodačka z Chrudimi Leona Šenková utkvěla televizním divákům v paměti hlavně v roce 2009, kdy byla účastnicí pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar. Od té doby o ní ale moc slyšet nebylo. Leona toho ale stihla celkem dost, zplodila syna a vyhrála soutěž krásy.

Ačkoliv tehdy v soutěži patřila mezi nejvýraznější talenty a i nejvýraznější hlasy, vypadla poměrně brzy. Udržet se ve světě hudby se jí moc nedařilo, a dnes se jí věnuje sporadicky. Jejím hlavním zaměstnáním je dětská družina, rádio a osmiletý syn. To jí zabere času více než dost.

Šenková po soutěži nějaký čas ještě vystupovala s rockovou kapelou Komat, nicméně nakonec se vydala cestou mimo záře reflektorů a bujarých večírků na červeném koberci. Stran médií ale rozhodně nezahálela, občas ještě někde vystupovala. „Zpívám stále s kapelou Acoustic Band nebo na halfplayback. Nedávno jsem zpívala v Praze pro Kapku naděje a na akci Helppes, kde vystoupil třeba i Karel Gott,“ uvedla v rozhovoru pro super.cz v roce 2018 sympatická zpěvačka.

Více se ale než na kariéru rockové hvězdy se soustředila na to být dobrou mámou. SuperStar je pro ni dávno minulostí a veškerá pozornost byla tedy směřována stavbu domu. Rodina je totiž pro Šenkovou to nejdůležitější.

Vedla nezřízený život, teď dává tělo do pucu

Každá maminka si ale občas potřebuje oddychnout, to Leona praktikuje tím, že chodí relaxovat do lázní. Tam si ji i minulý rok před Vánoci pozvali, aby jim zazpívala na jedné akci. Když pak zazpívala písničku Jsem, jaká jsem, kterou pro ni složil Jakub Kubín, málem popraskaly všechny tabulky v oknech, které byly kolem. Leona se do toho i po tolika letech stále umí opřít.

„Vždycky mi zvukaři říkají, Leo, zkus trochu ubrat. Ale já už ubrala, už míň nemohu. Tady jsem zpívala tak na 80 procent, aby ta bedna vydržela, byla jsem opatrná. Mám ráda metalové a kytarové tóny, je tam síla a emoce.” uvedla v rozhovoru přímo na místě. Kromě odpočinku Leona chodí do lázní také spravit své tělo. Život rockerky ji totiž poznamenal a ona si je toho moc dobře vědoma.

„Chodím na celkový relax, lymfodrenáže, mám to na celulitidu a čistím si lymfu, tělo a zdraví mám jen jedno. Jsem kuřačka, rockerka, vedla jsem nezřízený život, tak teď musím tělo dát do pucu,“ kaje se někdejší účastnice SuperStar.

Co se týká tělesného vzezření, užila si toho Šenková také dost. Už na první pohled vám dojde, že to není “typická” celebritka a vůči své postavě si vyslechla různé narážky. Jednoho takového skutku se dopustila i samotná porota, když se Leona v SuperStar pokoušela po vzoru svých kolegyň na pódiu předvést nějaký pohyb. Řekli jí, ať toho raději nechá.

„Celý život, co se pohybuji v hudební branži, mě mrzí, jak lidé odsuzují druhé. Každý se dívá jen na zevnějšek, lidé škatulkují a u žen je celkově smutné, jak se řeší, co je dokonalost a co dokonalost není. Každý dokonalost vnímá jinak. Nemůže nám to určovat žádný trend, žádný časopis, žádný člověk. My sami si určíme, co se nám líbí a co ne,“ řekla v rozhovoru pro web expres.cz.

Po neúspěchu v SuperStar vyhrála Miss

Ačkoliv by to jednoho zabolelo nebo možná i uvrhlo do depresí, Šenkovou tyto narážky nikterak nerozhodily. Co více, dokonce se stala vítězkou soutěže krásy. Soutěž je určena pro ženy, které nosí konfekční velikost větší než 40 a řadí se do kategorie plus size modelek. Leona je dnes dokonce její patronkou.

„Odsuzovaní může ublížit i mladým slečnám, které se v pubertě mohou cítit utlačené, škaredé... To není dobré pro sebedůvěru a rozvoj mladé generace,“ snaží se šířit osvětu Šenková. Jejím cílem je dosáhnout toho, aby se lidé přestali soudit na základě vzhledu. „Dnes už odsuzování naštěstí házím za hlavu. A jsem ráda z těch, kterým nechybí zdravé sebevědomí,“ říká spokojeně vítězka soutěže Miss Prima křivky.

Na letošek má Leona také nabitý program. Krom toho, že má tři práce na plný úvazek (družinu, rádio a syna), plánuje s kolegou Jiřím Zonygou a dalšími dvěma zpěváky nový projekt s názvem 4 Rockeři. „Chceme dělat songy, které nejsou v rockovém podání, ale my je právě trochu přitvrdíme. Tak doufám, že to fanoušci rocku ocení, bude to síla,” těší se na celou věc Šenková.

Zdroje: super.cz, aplausin.cz, expres.cz