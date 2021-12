Leonardo da Vinci sestrojil první tank. Smrtící stroj pálil kule do všech směrů

Kresba prvního obrněného vozidla od da Vinciho.

O genialitě Leonarda da Vinci není pochyb, protože některé jeho objevy byly skutečně realizovány i dávno po jeho smrti. V době, kdy tento renesanční génius žil, mnohé jeho objevy daleko předčily dobu. Věděli jste například, že jeho geniální nápad byl i předzvěstí prvního tanku?

Válečný stroj, obrněný vůz, byl navržen tak, aby zastrašil a rozprášil armádu protivníka. A to by se mu jistě podařilo.

Kdyby se ale neobjevil problém, o kterém mluví i toto video:

Do všech směrů se smrtícím arzenálem

Obrněný vůz, který vzešel z dílny Leonarda da Vinciho, včetně jeho pověstných poznámek, by se dal bez okolků nazvat předchůdcem moderního tanku. Jakýsi obrněný automobil byl schopen pohybu v jakémkoli směru a byl vybaven velkým množstvím zbraní. Právě jeho neuvěřitelná variabilita pohybu a schopnost vydat se kdykoli na jakoukoli stranu z něj udělalo jeden z jeho nejlepších vynálezů, a hlavně i vynálezů nejznámějších.

Obrněné vozidlo Leonarda da Vinci.Zdroj: Autor: Leandro PP / Shutterstock

Osmičlenná posádka

Na rozdíl od tanku v dnešním slova smyslu byl da Vinciho vynález zamýšlen pro osmičlennou posádku. Mělo jej pohánět osm mužů uvnitř tanku. A nutno říci, že tito by se skutečně nadřeli. Jednalo se totiž o vozítko poháněné jejich fyzickou silou – všichni muži by totiž museli soustavně otáčet klikami, jejich pomocí by roztočili kola. Leonardo také ve svých pověstných poznámkách naznačil, že ho napadla – mimo lidí – i myšlenka použít k pohonu koně. Nakonec však tuto ideu zavrhl, protože se obával, že by zvířata byla ve stísněném prostoru tanku příliš nepředvídatelná. Hezké, že již ve své době myslel vynálezce na blaho zvířat na úkol lidí!

Géniův problém? Tank měl nedostatek!

Navzdory velmi precizně propracované konstrukci měl da Vinciho tank jednu zásadní chybu, která byla velmi klíčová. Kliky pro pohon kol šly totiž opačným směrem, takže bylo vozidlu znemožněno pohybovat se dopředu.

Tento nedostatek pak vědce šokoval. Díky jeho genialitě pak nedostatek interpretovali tak, že taková základní technická chyba by nikdy neunikla na detaily zaměřené mysli Leonarda da Vinciho, takže se domnívali, že ji tam možná vložil záměrně. Jako pacifista a odpůrce zbraní a bojů tak mohl vlastně da Vinci sabotovat svůj vlastní návrh, aby odradil tehdejší konstruktéry od stavby válečného stroje.

První obrněné vozidlo.Zdroj: Autor: DrMadra / Shutterstock

Smrtící zbraň

Stejně jako měl tank sloužit k pohybu všemi směry, měl i střílet doslova na všechny strany. Da Vinciho obrněné vozidlo mělo totiž řadu lehkých kanónů rozmístěných na kruhové plošině s koly. A tato plošina umožňovala otáčení do všech stran, tedy 360stupňový dostřel. Plošinu v Leonardově nákresu kryje velký ochranný kryt podobný želvímu krunýři a vyztužený kovovými pláty. Tento kryt měl být navíc nakloněný, aby byl lepší ochrannou pomůckou – tak se totiž docílilo toho, že by lépe odrážel nepřátelskou palbu. Nahoře na „tanku“ pak byla důmyslně navržena zaměřovací věžička, která koordinovala palbu kanonů a řízení vozidla.

