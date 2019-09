Leonardo DiCaprio má skvělý vkus: Tyto nádherné ženy prošly jeho životem

Věčný starý mládenec Leonardo DiCaprio odmítá randit se ženami staršími 25 let. V hledáčku má především bloňdaté modelky, herečky, občas to rád zkusí s obyčejnou dívkou ze dvora. Od filmu Titanic, který DiCapria proslavil, nastřádal do své soukromé sbírky přes 30 nádherných krásek. Jaké je ale konečné číslo?

Herec z filmu Nespoutaný Django se na veřejnosti rád pochlubí novou dívčinou, jež nápadně připomíná figurínu za vitrínou módního domu. Jeho prvním úlovkem byla modelka Bridget Hall, následovala například herečka Blake Lively, tmavovlasá divoška Demi Moore nebo česká topmodelka Eva Herzigová.

Nejdelší vztah měl DiCaprio se supermodelkou Gisele Bündchen. Táhli to spolu od roku 2000 až do 2005, než si Gisele uvědomila, že je Leonardo ztracený případ. Modelka během vztahu s hollywoodským casanovou začala pít a kouřit, což se s její kariérou jaksi neslučovalo.

Nyní randí s (překvapivě další) modelkou Camilou Morrone. Leo se měl už seznámit s jejími rodiči, což obvykle nedělá. Přátelé se domnívají, že se schyluje k něčemu velkému: ,,Jsou do sebe opravdu zamilovaní, pro Lea by to mohla být konečně ta pravá."