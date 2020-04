Casanova Kremlu: Prezident Leonid Brežněv jak jste o něm ve zprávách neslyšeli

Na Leonida Iljiče Brežněva nemá český národ zrovna milé vzpomínky. Právě jemu se přičítá odpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, která odstartovala nové pronásledování odpůrců komunistického režimu. Přesto může být zajímavé slyšet, jak se tento sovětský vůdce se srostlým obočím choval v soukromém životě.

Pádu komunismu se Brežněv nedočkal, zemřel v roce 1982. Jeho manželka Viktorie ho však přežila o 13 let a byla to ona, kdo musel potupně vrátit státu manželovy medaile a smířit se s maličkou penzí. Protože se počátkem 90. let v Rusku (aspoň načas) zablesklo na lepší časy svobody projevu, za Viktorií se vydala novinářka Larisa Vasiljevová, která zrovna pracovala na svém budoucím bestselleru Ženy v Kremlu. A vdova po někdejším komunistickém vůdci byla ochotna něco sdělit.

"Vždycky se ke mně choval mile. Nikdy nepil víc, než dva panáky vodky denně," vyprávěla Viktorie Brežněvová o svém muži. Sama se o politiku nikdy nezajímala, manžela na služební cesty nedoprovázela, jako vzorná žena sovětského předáka se držela doma a vařila. Brežněvovy oblíbené pochoutky typu ukrajinský boršč, angreštový džem nebo plněná rajčata prý dovedla k dokonalosti.

O čem se už ale nezmínila, byla manželova slabost pro mladší ženy. O tomto dlouho tabuizovaném tématu se pro změnu rozpovídala Brežněvova vnučka. Viktorie prý nad zálety svého manžela přivírala oči a nikdy o nich nemluvila, protože se bála skandálu. Brežněvovi se svého času přezdívalo Casanova Kremlu; už v mládí býval prostopášný a míza ho neopustila ani v pokročilém věku. Podle výpovědi své vnučky si nejraději vybíral o řadu let mladší blondýnky, kterým nejspíš imponovalo jak jeho vysoké postavení, tak pověstné srostlé obočí. Šuškalo se, že se dokonce zapletl i s vdanou dcerou bulharského vůdce Todora Živkova, která ve 38 letech spáchala sebevraždu. Není vyloučeno, že za její předčasnou smrtí stál právě vztah s proutníkem Brežněvem.