Že jako nejpopulárnější moderátor Leoš Mareš dobře vydělává, vás asi nepřekvapí. I přesto se ale jedná o cifry, které jsou pro běžného smrtelníka těžko představitelné. V průběhu života již zvládl utratit desítky milionů a řadu z nich investoval do nemovitostí. Jeho rodina je tak zajištěna.

Leoš Mareš si na peníze rozhodně stěžovat nemůže. Vydělá si skutečně velmi dobře, nutno ovšem poznamenat, že s financemi umí také rozumně hospodařit. Na rozdíl od řady celebrit totiž nepropadl bezuzdnému hýření, a tak činí řadu velmi smysluplných investic.

Naposledy si před několika lety se svou manželkou Monikou Marešovou (dříve Koblížkovou) koupil luxusní byt na pražském Břevnově. Jedná se o penthouse na vrcholku poměrně nového bytového domu.

Jeho rozloha je ohromující, i s terasami má totiž 403 metrů čtverečních. K bytu patří tři garážová stání, která byla zahrnuta v ceně, stejně jako stavební úpravy na míru, které vycházely z konkrétních potřeb manželů. Za svůj domov zaplatili závratných 39 milionů korun.

Statek a dům po babičce

Tím ale výčet nemovitostí nekončí. Dlouhé roky má totiž moderátor vlastnit také statek v Jižních Čechách. Tam jezdil již se svou první manželkou, která se shodou okolností též jmenuje Monika.

Kromě toho na okraji Prahy Leoš Mareš vlastní malý domek, který již před desítkami let získal od svých prarodičů.

V minulosti měl moderátor ještě byt na pražském Smíchově, ten ale údajně prodal v době, kdy si jeho první žena přála domek se zahrádkou. Tato nemovitost po rozvodu ale pravděpodobně zůstala jeho exmanželce, protože v katastru nemovitostí pod Marešovým jménem nadále vedena není.

Honoráře jsou astronomické

Samostatnou kapitolou jsou poté Marešovy příjmy. Vzhledem k tomu, že ho na Instagramu sleduje přes milion fanoušků, není těžké si představit, že mu aktivity na sociálních sítích pořádně vynáší.

„Za 400 tisíc korun si u mě můžete objednat kampaň na Instagramu, která obsahuje dvě stories, dvě sady videí a dva příspěvky na feed. Pokud je to věc, když se shodneme spolu na způsobu prezentace, tak jak bych si to představoval já, a vám se to bude líbit a nebudu s tím mít problém, s tou službou nebo produktem, tak se to potom zrealizuje,” přiznal nedávno v rozhovoru moderátorce Světlaně Witowské.

Pro řadu lidí přitom platba za jedinou reklamu na Marešově profilu činí výplatu za celý rok, pokud tedy vůbec dosáhnou na průměrnou mzdu. Morální dilema z toho ale moderátor nemá.

Mnoho peněz věnuje charitě

Důvodem pro vysokou cenu je podle jeho mínění zejména to, aby mu pomohla nabídky trochu filtrovat. Jako známou osobnost ho totiž oslovuje tolik firem, že nemůže při nejlepší vůli přijmout všechny.

Co se týká jednotlivých vystoupení, také za ty si Leoš Mareš účtuje balík. Jak bylo nedávno zjištěno, například za hodinový příspěvek na Dnech Zlínského kraje vyfakturoval zhruba půl milionu korun.

Protože se ale jednalo o částku, která mu byla vyplacena z veřejných peněz, měl z toho podle svých slov špatný pocit. „Když dostanu nabídku na vystoupení, která je placená z veřejných peněz, tak je mi to nepříjemné,” přiznal pro Deník.cz Leoš Mareš. Z toho důvodu se poté rozhodl svůj honorář věnovat na charitativní účely v rámci zmíněného kraje.

