Externí autor 17. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Leoš Mareš se nedávno ocitl v nezáviděníhodné roli, když jeho syn Jakub začal studovat na Florida Southern College. Rodina se musela vypořádat s nečekanou hrozbou hurikánu, který zasáhl oblast. Jakub navíc neodpovídal na zprávy, a tak rodiče v Česku trnuli hrůzou. Jak to celé dopadlo?

Moderátor Leoš Mareš, zdá se, má zálibu v ženách se jménem Monika. Obě jeho manželky totiž nosí toto jméno. Jedna je samozřejmě už bývalá, ale v jeho životě bude mít vždy své místo, protože je matkou jeho synů Matěje a Jakuba.

Leoš Mareš a Monika Poslušná se seznámili v roce 1998 v rádiu. Oba dva tam pracovali, Mareš tvrdě dřel na své kariéře, což mu posléze přineslo kýžený úspěch, a když se proslavil, se svou přítelkyní tvořili jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu.

Žádost o ruku jako z pohádky

O sedm let později od jejich seznámení přivítali na svět prvního společného potomka, syna Jakuba. Další dva roky na to přišla žádost o ruku. A v podání Mareše se samozřejmě nejednalo o nic obyčejného. Svou vyvolenou, která nic netušila, pozval Mareš do kina, kde byli ovšem jen oni dva. Po úvodních titulcích se namísto hollywoodského bijáku na plátně objevil příběh o tom, jak se tihle dva seznámili.

Na konci si Mareš klekl na koleno a požádal Moniku o ruku. Ta okamžitě souhlasila a na prsteníčku levé ruky se jí od té doby blyštil diamantový prsten v hodnotě jednoho milionu korun.

Vše se zdálo být zalité sluncem, ovšem když se blížila svatba, bulvární plátky zaplnily fotografie nahého spícího moderátora s jinou ženou. Všichni si mysleli, že pohádce je konec, ale Monika vše Leošovi odpustila, a tak se svatba na zámku Jemniště mohla konat.

Bouřliváka Mareše zkrotila až Monika Koblížková

Po narození druhého syna Matěje to opět vypadalo, že se zase začíná blýskat na lepší časy. Ale nemělo to dlouhého trvání. Provalilo se, že moderátor byl Monice nevěrný s řadou modelek. V roce 2010 od rodiny odešel a v roce 2017 byli i oficiálně rozvedeni.

Přítrž románkům Leoše Mareše udělala až Monika Koblížková, se kterou se potkali na svatbě společného kamaráda Filipa Vaňka. Slovo dalo slovo a od roku 2015 je ruka v rukávě. Svatbu měli v roce 2018 a dnes jim dělá radost už dvouletá dcerka Alex.

Právě malá Alex nemohla chybět na letišti v Praze, když její velký starší brácha odlétal do Ameriky studovat. „Vezu Jakuba do školy na kolej. Alex se s ním přijela rozloučit na letiště. Na fotce mu vysvětluje, jak má letět,“ napsal moderátor k fotografii z letiště, kam Jakuba doprovodil i Marešův mladší syn Matěj.

Celá rodina se s ním rozloučila, pyšný otec pak se starším synem do Ameriky také odletěl, kde společně zašli na uvítací ceremoniál pro rodiče. Syn Leoše Mareše je jedním z 765 studentů prvního ročníku, kteří tento školní rok nastupují na Florida Southern College. Aby zde vaše dítko mohlo studovat, na rok si musíte připravit zhruba jeden milion korun na školné, další peníze ovšem spolkne jídlo a ubytování.

Nastaly chvíle plné nejistoty, strachu a obav

Po hladkém příletu ale přišla hned na začátku pobytu Jakuba Mareše na Floridě znepokojující zpráva. V americkém státě se totiž chystal udeřit hurikán.

„Kuby univerzita se zavírá, všichni musí opustit kampus. Když nemáte kam jít, je tam místo, kde můžete zůstat, ale Kuba se naštěstí dohodl se svým trenérem vodního lyžování a jeho rodinou, že může být s nimi. Za což jsem moc ráda, protože oni tam žijí celý život a vědí, jak se chovat při hurikánu," napsala na svém Instagramu Monika Marešová číslo jedna, tedy Jakubova biologická matka.

Mnohem větší pocit strachu a nejistoty ale nejspíš zažil posléze Jakubův otec Leoš Mareš. Ten svému synovi psal, zda mají signál, načež se mu dostalo odpovědi, že prozatím ano. Pak ale přišla zpráva, že je tornádo nad nimi, načež se moderátorův syn odmlčel.

Nakonec vyšlo najevo, že Jakub hrál se svou „náhradní rodinnou” společenské hry a na telefon zkrátka jen zapomněl.

Jak jsou si Leoš Mareš a jeho syn Jakub podobní, se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: zeny.iprima.cz, idnes.cz, zena.aktualne.cz