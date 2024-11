Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Leoš Suchařípa byl nezaměnitelný. Nejen svým vzhledem, ale i hlasem. Populární herec zářil v celé řadě známých filmů. Po celý svůj život ovšem holdoval svým neřestem. Miloval vodku a cigarety. Právě tento jeho nezdravý životní styl se mu stal osudným.

Pamatovat si Leoše Suchařípu můžete například z komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntág nebo z filmu Faunovo velmi pozdní odpoledne. V jeho šlépějích šel jeden z jeho synů David. Ten svým vzhledem Leoše nápadně připomíná.

Dvě manželství a tři děti

Leoš Suchařípa byl členem komunistické strany, kvůli čemuž mohl studovat i na Vysoké škole divadelní v Moskvě. Právě tam se zamiloval do své spolužačky, baletky Toni. Půvabná cizinka se stala jeho první manželkou. Netrvalo to dlouho a narodil se jim syn Pavel. Celá rodina žili na Sibiři pět let, poté se vrátili do Čech. Stěhování jejich vztahu příliš neprospělo, brzy přišel na řadu rozvod.

Další ženou Leoše Suchařípy se stala divadelní publicistka a překladatelka Helena. S druhou manželkou přivítali na svět dvě děti. Jedním z nich byl David, který je dnes populárním hercem a druhá byla dcera Lucie.

„Když jsem měl svoje první představení, vzal jsem ho s sebou. Byl jsem strašně zvědavý, co mi na to táta řekne. Dohráli jsme, nasedli do auta, ale on celou cestu mlčel a nic neříkal. Vysadil jsem ho doma a pořád čekal, co na můj výkon poví. Mile se se mnou rozloučil a odešel. Pak se ale ještě vrátil a řekl: ‚Jo a prosím tě, nic si z toho nedělej.‘ Otočil se a šel,“ vzpomínal David na kritiku od svého otce.

Vášeň k alkoholu a cigaretám

Stejně jako řada dalších umělců i Leoš Suchařípa měl problém s alkoholem. Populární herec holdoval konkrétně vodce a do toho ve velkém kouřil cigarety. Kvůli svému extrémně nezdravému životnímu stylu prodělal infarkt a dvě mrtvice.

Z jedné se dostal bez následků, podruhé už takové štěstí neměl. Ochrnul na pravou polovinu těla a přestal artikulovat. Populární herec se tak učil znovu mluvit.

I přes varování lékařů se Suchařípa nevzdal svých neřestí v podobě alkoholu a kouření. Kvůli svému nezdravému životnímu stylu skončil zanedlouho opět v nemocnici. Nepomohlo mu ani to, že podstoupil cévní operaci. V roce 2005 zemřel.

Kopie slavného otce

Známý herec David Suchařípa se s přibývajícím věkem podobá svému otci čím dál více. Po slavném otci podědil kromě vizuální podoby i herecké nadání. David sám tuto vizuální podobu s otcem vidí. „Geny se určitě nedají popřít,“ prozradil v rozhovoru pro iDnes.cz.

Celou řadu let nosil David Suchařípa dlouhé vlasy. Pár roků zpět si je ovšem nechal výrazně zkrátit kvůli roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Právě kratší účes a prošedivělé vousy byly typické pro jeho otce.

Rodinné vztahy

Tajemstvím ovšem je, jak vypadá druhý syn Leoše Suchařípy. Se svým bratrem se David nestýká. „Přiznám se, že ani moc ne. Nemáme vůči sobě nějakou zášť, to vůbec ne, ale žijeme každý svůj život. On je Pavel taky o dost starší než já, což hrálo svoji roli. Jako děti jsme se vídali na nějakých prázdninách nebo třeba na Vánoce, ale ten věkový rozdíl byl příliš vysoký. Jak se asi osmnáctiletý kluk bude bavit s pětiletým dítětem? Už tehdy jsme se nijak moc nesblížili.“

Další překážkou mezi bratry je i jazyková bariéra. David odmítá mluvit rusky. „Kdybych se na chvíli rozmlouval, mohu hovořit v ruštině v podstatě o všem. Přiznám se ale, že se ruštinou bavit odmítám, nesmírně mě štvou tím, co dělají, jakým způsobem útočí na Ukrajinu,“ upřesnil svůj postoj.

