Muzikant, skladatel a zpěvák. Tím vším je muž na úvodní fotografii. Jeho největší dny slávy ale už dávno odvál čas, dnes již nevystupuje. Velký podíl na tom má jeho zdraví, protože to je samozřejmě nejpřednější. A tak na zlatou éru může už jen vzpomínat... Poznáte, o koho se jedná?

Hlas jako on u nás nikdo takový nemá. Tento talentovaný hudebník zvládne píseň napsat, zahrát i zazpívat. Narodil se 24. listopadu v Pardubicích, vyrůstal však v Litvínově. Už odmala ho to k muzice silně táhlo. Ostatně v sedmi letech začal hrát na klavír, později se k tomu připojilo i violoncello a také zpíval ve sboru.

Na vrcholu slávy byl tento umělec, když působil v uskupeních Bohemia a Blue Effect. Později se pokoušel prorazit i s vlastním souborem, který se jmenoval S.L.S., nicméně takových úspěchů, jakých dosáhl během vystupování s výše zmíněnými, s ním nikdy nedosáhl.

Příchod k Blue Effect

K tomu, jak se dostal právě do legendárního uskupení Blue Effect, se váže úsměvná historka. Hudebník byl zrovna na tour s kapelou Cardinals ve slovenských Topol’čanech, když se rozneslo, že v obecenstvu má být přítomen samotný Radim Hladík.

„V druhé půlce jsem ho viděl, jak stojí opřený pod světýlkem u nouzového východu a sleduje mě. Po koncertu jsme šli na večeři a mezi sousty se ke mně naklonil a říká: Nechceš s náma hrát? Mně vypadl příbor do talíře a během dvou vteřin jsem ze sebe vysypal, že okamžitě,“ zavzpomínal na svůj příchod do kapely pro deník Blesk.

Na začátku devadesátek nahrál vlastní desku s názvem Můj věk, objevil se také rovnou ve třech muzikálech, a sice Kleopatra, Tři mušketýři a Angelika. Všech tří je autorem Michal David.

Přišel jsem díky němu k docela dobrým penězům, řekl o Gottovi

Jakožto vyhledávaný skladatel neunikl pozornosti ani samotného Mistra. „Někde jsme se seznámili, on už o mně také věděl, a požádal mě, jestli bych mu nenapsal píseň. Tak jsem pro něj napsal Šaty z šátků. Líbila se mu, jezdil jsem k němu na Bertramku, tam to hrál u klavíru, předzpívával,” vypráví muzikant, jak probíhala jeho spolupráce s Gottem.

Ovšem pak se stalo něco, co nejspíš nečekal. Karel Gott mu řekl, ať si píseň nazpívá sám. To ovšem ale několikanásobný Zlatý slavík myslel s největší poctou, líbilo se mu totiž, jaký má skladatel chraplavý hlas a že v jeho podání to zní mnohem lépe. To by jednoho jistě potěšilo, nicméně se to tak úplně s úspěchem neshledalo.

„Já z toho byl strašně smutnej, protože když si vaši píseň vzal do repertoáru Gott, tak to tenkrát znamenalo výdělek sto, dvě stě tisíc. Vlastně musím říct, a nechci, aby to znělo blbě, že kromě přátelství jsem díky němu přišel k docela dobrým penězům. A totéž se mi přihodilo s Věrou Špinarovou,“ posteskl si nad ztraceným výdělkem muzikant.

Pracovní vytížení, kouření stres a... mrtvice

Umělci se velmi dařilo, byl velmi pracovně vytížený, kromě „provozování” vlastní dráhy hrál i v divadle, ale to vše si brzy vyžádalo svou daň. A on sám tomu nepomáhal ani tím, že velmi kouřil a byl neustále ve stresu. Jednou se tak stalo, že ho postihla mozková příhoda.

Byl to velmi ostře vztyčený prst, zdraví má člověk jen jedno, nicméně on se cítil tak nezničitelný, že se nadále věnuje všemu, co má rád. „Nemám pocit, že by byl jiný. On byl vždycky takový pán, teď je možná ještě rozvážnější, ale myslím, že je zdravotně v pohodě. Přiměřeně jeho věku…” uvedla pro Aha! Jeho nevlastní dcera Helena Zeťová.

Nicméně trochu svůj životní styl přeci jenom umělec pozměnil, a to tak, že krapet zvolnil. Odstěhoval se z Prahy do Běrunic na Nymbursku, kde spokojeně hospodaří se svou ženou Alenou.

Písně Jednou větou, Šaty z šátků, Zvláštní máma, Vlna křídel nebo Jsi prostě nejlepší napsal a také nazpíval tento jedinečný umělec. Na úvodní fotografii samozřejmě můžete vidět Leška Semelku.

