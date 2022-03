Záhada letu 19: Nejpodivnější případ zmizení letadla v Bermudském trojúhelníku

Pět letounů Grumman TBF Avanger se ztratilo během cvičného letu označovaného jako „let 19“.

Foto: Profimedia.cz

Kdo by neznal pojem bermudský trojúhelník. Víte však, co se dělo během nešťastně proslaveného letu 19? Ztracený „let 19“ proběhl úspěšně jen napůl. Letadla nebyla nikdy nalezena a jejich zmizení někteří dodnes považují za důkaz nadpřirozených jevů v oblasti jihozápadně od Bermud.

Kde zmizel let 19?

Bermudský trojúhelník není jasné vyznačené místo a autoři, kteří popisují události a hledají důkazy o nadpřirozených jevech v této oblasti, často jeho vymezení upravují pro své potřeby. Můžete se tedy setkat s různými geografickým vymezením a tím pádem i velkými rozdíly v rozloze, která je ovšem obrovská ve všech případech.

Nejčastěji se za bermudský trojúhelník označuje plocha mezi Bermudskými ostrovy, Miami na Floridě a San Juan v Portoriku. Rozloha je větší než milion kilometrů čtverečních, jde o část Sargasového moře kudy protéká Golfský proud a hloubka moře se běžně pohybuje mezi 5 až 8 kilometry.

Už z tohoto výčtu je jasné, ze prohledávání trojúhelníku není nic jednoduchého ani pro moderní, technicky vybavené lodě se specializovanými přístroji.

Bermudský trojúhleník má rozlohu přes milion kilometrů čtverečních.Zdroj: Profimedia.cz

Co byl let 19?

Slavný let 19 v podstatě odstartoval spekulace a domněnky o existenci nebezpečného a mystického bermudského trojúhelníku. Let 19 bývá často označován z hlídkový, ale jeho účel byl docela jiný. Šlo o cvičný let, během něhož posádka pěti letounů torpédových amerických bombardérů Grumman TBM Avenger se 14 muži na palubě měla shodit torpéda a vrátit se zpět na základnu. Šlo o běžný nácvik navigace, který proběhl zcela plánovaně a bez problémů až do okamžiku návratu zpět na námořní základnu Fort Lauderdale, kam všech 5 letounů 5.prosince roku 1945 nedorazilo.

Letka čítala 5 strojů „Avenger“ se celkem 14 muži.Zdroj: Profimedia.cz

Zmizení letu 19

Velitel a zkušený instruktor letky Charles Carroll Taylor během radiokomunikace se základnou potvrdil zhoršení počasí a viditelnosti. Zatímco v Miami pršelo už celé pozdní odpoledne, ve výšce 300 m vál vítr o rychlosti 60 km za hodinu, jenže 2 500 m nad povrchem šlo o hurikán. O situaci také vypovídá fakt, že s posádkou komunikoval i další pilot, který byl ve vzduchu, ale nepatřil ke cvičnému letu. Tím byl poručík Cox, zkušený instruktor, který chtěl začít letku hledat, když bylo z jejich komunikace patrné, že se ztratila, ale pracovníci řídící věže z Fort Lauderdale mu to zakázali. Ti měli také na základně již připravené letadlo, které po letce mělo pátrat, ale vzhledem k počasí jej nevyslali.

Nezmizel však jen let 19

Bylo jasné, že se celá letka ztratila. Kompasy kapitána Taylora nefungovali a všichni s byli vědomi své nesprávné pozice. Komunikační signál zeslábl, až se zcela ztratil.

Záchranné pátrací hydroplány PMB Mariner s 13 muži na palubě byly vysány z NAS Banana River na Floridě. Zhruba za půl hodiny po startu jedna z posádek záchranného hydroplánu oznámila základně, že se blíží k místu předpokládaného zmizení letu 19. I tento letoun se však odmlčel a nebyl již nikdy nalezen. Z oblasti zmizení je však zaznamenáno svědectví o padajícím letadle i olejové skvrně na pláži v blízkosti města New Smyrna, nicméně během pátrání nebylo nic nalezeno.

Pátrání po letu 19

Tyto události následovala jedna z největších pátracích operací, na které se podílely letouny i námořnictvo. Byla to největší pátrací akce v době míru, do které se zapojilo nejen 248 letadel, 18 plavidel, ale také množství obchodních lodí a dalších. Všichni přítomní letečtí instruktoři, kadeti, ale také pozemní vojenské síly i místní obyvatelé pročesávali pevninu, ale také 500 000 čtverečních kilometrů oceánu. Po pěti letounech, ani pátracím hydroplánu se nenašly žádné trosky či důkazy pádu.

Podívejte se na krátké video v angličtině o tom, co si vědci myslí o bermudském trojúhelníku.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.stoplusjednicka.cz, www.nasflmuseum.com, cs.wikipedia.org