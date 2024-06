Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty

Fyzické stárnutí je nepříjemný jev, se kterým se mnozí potýkají po svém. Někteří lidé ale tvrdí, že nejkrásnější léta prožívají až po padesátce. Jejich společným jmenovatelem je jedno z následujících znamení horoskopu.

V první řadě si musíme uvědomit, že pro takový postoj je třeba správně pochopit, o čem život je. A právě po padesátce máme k této myšlence nejblíž. Tedy za předpokladu, že žijeme ve spokojeném vztahu, děti jsou zaopatřené a máme našetřeno dost, abychom si mohli užívat a nikoli přežívat.

Možná jste právě namítli, že ve dvaceti vám patřil život a nic vás nebolelo. Ale věděli jste už tenkrát, co vás činí šťastnými a co je příslovečné peklo? Co byste měli brát vážně a nad čím naopak mávnout rukou?

Existují znamení zvěrokruhu, která životem prochází s odpovědným přístupem. V mládí neřádila jako život, ale už třeba od zmíněných dvaceti myslela na zadní kolečka. K tomu stačí vybrat si například studium nebo povolání, které odpovídá zaměření. Nebyla přelétavá, takže dnes nemusí řešit alimenty, hádky o péči a všelijaké další, nepěkně podobné situace. Divíte se, že si užívají klid, pohodu a stárnou s úsměvem? A která znamení to jsou?

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha byli spolehliví už v „deseti“ letech. Vytrvale kráčeli za svým cílem, k čemuž jim pomáhala jejich výjimečná sebekázeň. Jinými slovy, neřekli si, nejde to, kašlu na to, a zvolili jednodušší cestu. Zatímco jejich spolužáci pařili na party, Kozorozi vymýšleli nové projekty nebo sbírali vědomosti. Všechno jiné jim totiž přišlo jako promarněný čas.

Mimochodem. O Kozorozích se ví, že jsou značně spořiví, někdo by možná řekl až lakotní. Může za to jejich racionální povaha. A rozhodně v tomto případě platí, že kdo se směje naposledy… tak Kozorozi právě teď, po padesátce, jelikož onen naškudlený finanční polštář jim umožňuje si konečně užívat.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Dobře víme, že s Býkem cloumá Venuše, co by planeta luxusu a smyslných požitků, třeba dobrého jídla. V mládí lidé narození v tomto znamení tak trochu tápou ve svém nitru a snaží se přijít na to, kde je jejich místo. Jak ale čas plyne, začínají si uvědomovat, že nejblíž je jim bezpečné finanční zázemí.

Jeden z důvodů, proč je jejich život po padesátce pohoda, představují i jejich analytické schopnosti. I když se Býk jeví jako přízemní člověk, jakékoli rozhodnutí vždy pečlivě zváží od prvního do posledního písmene a naopak. Tahle schopnost mu umožňuje během aktivního života rozumně finančně investovat, a to i do cenných věcí, protože dobře ví, že jejich hodnota časem stoupá.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Emočně naladěný Rak si v mládí prošel doslova bouřemi emocí, které ho příležitostně dokázaly srazit až na pomyslné dno. I po padesátce je to pro něj silné téma. Už ale ví, jak k němu přistupovat. Naučil se vyhýbat negativním myšlenkám a také negativním lidem a pouští si do života jenom pozitivní věci.

Vlastně se dá říci, že prožitá léta a zkušenosti ho přinutily dostat svoje emoce pod kontrolu. Ví, že po světě nechodí jenom samí hodní lidé, ale je v něm dost i těch zlých a podlých. Po padesátce si ale uvědomuje, že už nemá smysl se jimi trápit. Raději si tak užívá příjemného a klidného stárnutí a to, co mu dřív jitřilo nervy, s chutí hází za hlavu.

Zdroje: www.prosieben.de stylecaster.com