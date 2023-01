Ne všechny jevy se dají vysvětlit a ne všechny vysvětlení mají. Záhadou je i tento zvláštní snímek. Ten zachytila armáda USA nad Pacifikem. Uhodnete, jaký jev na něm probíhá?

Snímek, který vznikl nad Pacifikem, byl tak poměrně dlouho velkou neznámou.

RAF Luton, letecký účet vytvořený na Twitteru, zveřejnil zvláštní fotografii. Na ní byl zachycen letoun F-18. To by nebylo nic tak zvláštního, kdyby na snímku nebyl i podivný obláček, který letoun zahalil do jakéhosi mlžného oparu, o kterém nikdo nevěděl, co je zač.

Všichni zpozorněli a začali danou záhadu řešit, aby jí přišli na kloub. Což se nakonec také podařilo.

Aby však vědci nalezli řešení a mohli s přesností určit, co byl tajemný obláček zač, museli vzít v potaz všechny možné a dostupné informace, které měli k dispozici. Letoun F/A-18 Hornet dosahuje při svém letu obrovské rychlosti. Ta činí více než 1900 km za hodinu.

Tato stíhačka patří mezi hlučné stroje. Její zvuk lze přirovnat k divokému úderu hromu, které je způsobeno tím, že jejich maximální rychlost je v daný okamžik větší než rychlost světla. To ale není jediné, čím jsou tyto vzdušné stroje zcela jedinečné.

Tyto stíhačky jsou zvláštní a jedinečné také tím, že jsou schopné díky své rychlosti prorazit jakousi zvukovou bariéru. To následně vedlo k tomu, že se je skutečně podařilo zachytit na fotografii, jež byla pořízena americkou armádou.

Pokud se stíhačka pohybuje rychlostí, která je větší než rychlost zvuku, může být viděna dříve, než se na dané místo ve vzduchu skutečně dopraví.

Důvodem je rychlost Mach. Tedy zcela ojedinělá kategorie rychlosti, dosažitelná pouze v případě, že je letoun rychlejší než samotná rychlost zvuku. "Machovo číslo je poměr rychlosti letadla k rychlosti zvuku," uvedla NASA, která zároveň dodala, že: "Let, který je rychlejší než Mach 1, je nadzvukový. Nadzvuková rychlost zahrnuje rychlosti až pětkrát vyšší než rychlost zvuku, tedy Mach 5."

Skutečný jev, který probíhá na fotografii, o které se dlouho spekulovalo, co je vlastně ve skutečnosti zač, je tedy vlastní mrak vytvořený stíhačkou. Jakýsi aerodynamický třesk vytvořený rychlostí, které stíhačka F-18 ve vzduchu dosahuje.

Vzniká proražením zvukové bariéry v kombinaci s rychlostí, která je daleko nad rychlostí světla. "Vzduch reaguje na nadzvukové objekty jako tekutina. Když objekty prolétávají vzduchem, molekuly vzduchu jsou velkou silou odstrkovány do stran. Tato síla vytváří rázovou vlnu, podobně jako vlna, kterou vytváří čelo nebo příď lodi pohybující se ve vodě," uvedla NASA.

