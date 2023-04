V 70. letech 20. století vyvinul amatérský vynálezce Henry Smolinski a obchodní partner Harold Blake prototyp létajícího automobilu AVE Mizar. Šlo o hybrid Fordu Pinto a ltounu Cessna. I když byl koncept považován za revoluční, skončil tragédií. Šílený stroj vzlétl a zabil amatérské vynálezce.

AVE Mizar byl pojmenovaný podle hvězdy Mizar a za jeho vývojem stála společnost Advanced Vehicle Engineers (AVE) v Los Angeles v Kalifornii. Společnost založili Henry Smolinski a Harold Blake, absolventi letecké inženýrské školy. Vozidlo AVE Mizar bylo hybridem letounu Cessna Skymaster z roku 1966 a automobilu Ford Pinto z roku 1963, sestrojené tak, že křídla a ocasní plochy letounu byly připevněné k podvozku automobilu. Ambiciózní koncept však skončil strašlivou tragédií.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pár faktů o konstrukci

Hybridní automobil/letadlo vznikl tak, že prostor pro cestující a přední motor letounu Skymaster byly odstraněné. Vznikl tak jakýsi „drak“ či „letoun“ připevněný k připojení k malému automobilu. Společnost AVE plánovala sériovou výrobu těchto strojů.

Ale plány skončily dříve, než začaly. Do poloviny roku 1973 byly postavené dva prototypy a další tři se stavěly. Mizar měl pro vzlet používat letecký i automobilový motor, jejichž kombinací by se výrazně zkrátil vzletový náklon. Jakmile by se dostal do vzduchu, automobilový motor by se vypnul. Na zemi by se vysunuly teleskopické podpěry křídel a drak by se přivázal jako u jiných letadel. Pinto by se dalo rychle odpojit od draku a odjet. Zahájení výroby bylo naplánováno na rok 1974 a jeho cena měla být v rozmezí od 18 300 do 29 000 USD.

Tragický osudový let

Dne 11. září 1973 podnikli Smolinski a Blake s Mizarem zkušební let v kalifornském Camarillu. Vozidlo předtím absolvovalo několik úspěšných zkušebních letů, ale tentokrát se všechno fatálně pokazilo. Svědci vypověděli, že viděli, jak vozidlo vzlétlo a vystoupalo do výšky asi 60 metrů, než náhle kleslo a zřítilo se na nedaleké pole.

Ačkoli některé zprávy uvádějí, že se Pinto oddělilo od draku, letový dispečer Reed Weske, který letadlo sledoval dalekohledem, uvedl, že se letadlo po vzletu a provedení pravé zatáčky rozpadlo. Křídlo se složilo, protože se pilot pokusil letadlo otočit, když selhala podpěra vzpěry křídla.

Smolinski i Blake při nehodě na místě zahynuli.

Příčinou havárie byl vadný mechanismus uchycení křídel, který způsobil, že se křídla během letu oddělila od vozu. Národní úřad pro bezpečnost dopravy při vyšetřování nehody uvedl, že "možnost oddělení křídel od trupu za letu byla konstruktérovi a výrobci známá" a "selhání upevňovacích bodů za letu vedlo k rychlému oddělení křídel a jejich nekontrolovanému letu".

Bezpečnost nade vše

AVE Mizar byl jedinečnou koncepcí, ale nakonec se ukázalo, že byl pro své amatérské vynálezce příliš ambiciózní. Jak poznamenal odborník na letectví Jeff Wise v článku pro časopis Popular Mechanics, „Smolinski a Blake neměli žádné zkušenosti ani s letectvím, ani s automobilovým inženýrstvím a neznali ani složitá pravidla a předpisy upravující leteckou bezpečnost. Bezstarostně vytvořili neuvěřitelně složitý létající stroj, aniž by přemýšleli o tom, jak zajistí jeho bezpečnost."

Smrtelná havárie AVE Mizar dodnes slouží jako varovný příběh pro amatérské vynálezce a zdůrazňuje důležitost bezpečnostních předpisů a testování v letectví. Jak poznamenal historik letectví James R. Hanson: „Je to připomínka toho, že tyto předpisy a protokoly máme z nějakého důvodu a jsou tu proto, aby se podobné tragédie nestávaly."

Ostatně nejedná se o jediný případ, kdy vynálezce zabil jejich vynález. Na další příklady se podívejte v zajímavém videu s více než 2 miliony zhlédnutí zde:

Zdroj: Youtube

AVE Mizar byl možná bláznivý a ambiciózní nápad, ale bohužel si nakonec vyžádal životy svých vynálezců. Národní úřad pro bezpečnost dopravy uvedl, že za havárii byly částečně zodpovědné špatné sváry, kdy došlo k selhání uchycení vzpěry pravého křídla na panelu karoserie Pinto. Odkaz letounu Mizar je odkazem inovace, ale také důležitosti řádného testování a bezpečnostních opatření v leteckém průmyslu.

Zdroje: www.mentalfloss.com, en.wikipedia.org/wiki/AVE_Mizar