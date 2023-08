Málokdo si uvědomuje, že být dětskou televizní nebo filmovou hvězdnou nemusí být žádný med. A právě to potkalo Antonína Kalu, který ztvárnil v populárním seriálu už méně populárního Oskara Blechu. Kvůli této roli zažíval ve škole peklo.

Pojďme se společně podívat na školní peklo dětské hvězdy anebo na boj Antonína Kaly se „slávou“ létajícího Čestmíra.

Cesta ke slávě dlážděná trápením

Kalova cesta na výsluní začala, když se v pouhých devíti letech zúčastnil konkurzu do pohádkového filmu Vašíček a lesní mužíčci. I přes počáteční trému před kamerou se projevil Kalův přirozený talent, který ho dovedl k dalším hereckým příležitostem, včetně klíčové role Oskara alias Velkého Vezíra v populárním seriálu Létající Čestmír, kam jej doporučil představitel Pana Tau, Otto Šimánek.

Antonín Kala, kdysi oblíbená dětská hvězda známá díky roli Oskara Blechy v seriálu Létající Čestmír, prozradil až později, jak se kvůli své postavě na obrazovce trápil ve škole. Nyní 51letý herec čelil po ztvárnění známého antagonisty neustálé šikaně, kvůli které musel dokonce změnit školu. Ale i tak na natáčení velmi rád vzpomíná.

Po půl roce natáčení se Antonín Kala vrátil do školy, kde ho každý znal. Asi nejtěžším momentem bylo, že si na něj, zřejmě ze závisti, zasedla i jeho třídní učitelka, která mu řekla, že mu nenapíše doporučení na konzervatoř, kam se toužil dostat. Možná mu záviděla slávu či herecký honorář, ale přímo mu řekla, že "jenom kvůli Čestmírovi mu žádné doporučení na konzervatoř nenapíše". On se tam ale i přesto dostal. Kalovi rodiče se totiž odhodlali k odvážnému kroku a přeložili ho na novou školu, aby si mohl plnit své herecké sny.

Jedním z konkrétních aspektů, který v Kalovi dodnes rezonuje, je slavná japonská fráze, kterou se kvůli roli naučil a kterou dodnes bez námahy odříkává. Z pěti set dětí byl Kala vybrán pro roli Oskara Blechy, lstivého protivníka, který od něj vyžadoval učinit významné životní rozhodnutí.

Filmová hvězda, ale ve škole oběť šikany

Nicméně právě ztvárnění zákeřného Oskara Blechy zanechalo trvalý dopad na Kalovu kariéru i osobní život. Zatímco diváci jeho výkon oceňovali, spolužáci a učitelé s ním tvrdě zacházeli. Negativní pověst jeho postavy pronikla i do reálného života, což vyústilo v již zmíněnou nevysvětlitelnou nevraživost jeho učitelky, která mu odmítla dát doporučení k přihlášce na konzervatoř.

Zkoušky neodradily Kalovo odhodlání. Šel za svou vášní a navštěvoval Pražskou konzervatoř, kde se zdokonaloval po boku hereckých kolegů, jako jsou Markéta Hrubešová nebo Saša Rašilov. Navzdory jeho talentu zůstávaly příležitosti ve filmu nebo divadle nedosažitelné, což přimělo Kalu, aby se rozhodl pro kariéru v rozhlase. Jeho útočištěm se stalo brněnské Rádio Krokodýl, kde našel útěchu za mikrofonem, komunikoval s posluchači a moderoval různé akce. Tento přechod z televize do rádia znamenal začátek patnáctileté cesty za mikrofonem. Kala je díky své profesi stále na cestách, překonává cesty a vzdálenosti, přesto mu již deset let stojí po boku jeho podporující manželka.

Brňák každým coulem

I když občas zatouží po návratu na jeviště nebo filmové plátno, Kalova věrnost Brnu zůstává neochvějná. I přes lákavé nabídky z Prahy si váží vřelé komunity svého rodného města. Jeho herecká pauza může pokračovat, ale Kala občas předvádí svůj talent v každoročních představeních s amatérským souborem.

Kalova cesta podtrhuje často nepředvídatelné důsledky slávy a ukazuje sílu potřebnou k překonání výzev a vítězství, i coby dětská hvězda. Protože Kala zůstává zakořeněný v Brně, slouží jeho houževnatost jako inspirace. A vy, kdo si Létajícího Čestmíra už nepamatujete, si jej můžete připomenout v tomto videu:

O návratu k filmu neuvažuje

Zajímavé je, že Kalovy současné aktivity ho zavedly daleko od tradičního pódia. Svůj hlas propůjčuje oblasti sportovních komentářů a přináší postřehy z motocyklových závodů. Zatímco se kdysi věnoval divadelním reflektorům, nyní se mu daří ve světě zvukových a živých komentářů.

Ve volných chvílích se Kala uchyluje ke klidu rybaření a kouzlu hor. Jeho herecký talent však zcela neusnul; každoročně se znovu vynořuje, když se s ochotnickým souborem účastní představení Krkonošských pohádek. Přesto vyhlídka na návrat k mainstreamovému divadlu nebo filmu představuje složitou výzvu. Vzhledem k tomu, že od jeho posledního vystoupení na filmovém plátně uplynulo několik let, Kala uznává, že cesta zpět do konkurzních místností by vyžadovala náhodu.

