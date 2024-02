Téměř dvě pětiny české populace v aktivním věku každý den dojíždí do práce. Ani ostatní krajiny na tom nejsou lépe. Zkrátit čas ve veřejné dopravě nebo za volantem je tedy sen mnoha zaměstnanců. Ten byl se mohl splnit již v roce 2028 díky modernímu aerotaxi.

Brzké vstávání, kolony, stres ze zpoždění i řešení nejrůznějších dopravních situací. To vše s sebou přináší stres. Většina z nás se proto shodne, že pravidelný přesun z domova do práce či školy a zpět by ráda eliminovala na minimum. Nejnovější řešení nyní přichází v podobě čtyřmístného letadla.

SA-2, známé jako elektrické vertikální vzletové a přistávací vozidlo (eVTOL), bylo navrženo a vyrobeno dceřinou společností Hyundai Supernal. Představeno veřejnosti bylo na konferenci Asociace spotřebitelských technologií 9. ledna 2024.

Cestování budoucnosti

Futuristicky vyhlížející stroj se pyšní ocasem ve tvaru V a osmi celosklopnými elektrickými rotory rozmístěnými po celém těle. Ty by měly vyvinout rychlost 193 km/h ve výšce 457 metrů. Oproti helikoptéře, vydávající hluk mezi 93 dB a 108 dB, je SA-2 tichý jako pták. Během letu dosahuje pouze 45 dB.

Zdroj: Youtube

Vozidlo bylo navrženo nejen inženýry, ale také automobilovými designéry, kteří kladli důraz na bezpečnost, ekologickou udržitelnost i pohodlí cestujících. Zároveň je vyrobeno z materiálů, jež jsou běžně cenově dostupné, což snižuje náklady nejen na výrobu, ale i provoz.

Právě cena přepravy zůstává stále nezodpovězena. Tento typ dopravního prostředku totiž představuje zcela nový koncept udržitelného cestování ve městech. Plně naložený eVTOL se třemi pasažéry by měl o 52 % nižší emise než auto na plyn a o 6 % nižší než elektromobil

„I přesto si uvědomujeme, že bude nějakou dobu trvat, než se vzletové a přistávací vozidla stanou běžnými,” řekl Jaiwon Shin, prezident Hyundai Motor Group a generální ředitel společnosti Supernal. „Pracujeme ale na tom, aby se tak stalo.”

Letadla v městech

„Z technického hlediska nevidím v zavedení těchto strojů žádné zvláštní problémy,” říká výzkumník z katedry letecké vědy a technologie Alex Zanotti. „Vycházíme ze znalostí v oblasti letectví. Musí se však vyřešit to, co se kolem nich točí.”

Podle vědce jde o stavbu malých letišť, která umožní novému typu MHD vzlétnout a přistát, a to jak uvnitř, tak mimo města. Musí zde být také odbavovací haly a dobíjecí stanice. „Jde tu navíc o výzkum softwaru, protože bude řízen automaticky, tedy bez pilota,” doplňuje.

Zároveň vše nasvědčuje tomu, že aerotaxi nejsou jen „hudbou budoucnosti”. Už v srpnu roku 2023 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví vydala soubor navrhovaných pravidel provozování eVTOLů v Evropě s tím, že jejich služby by měly být využívány již letos v červenci během olympijských her v Paříži.

Existují dokonce i ustanovení zahrnující kvalifikaci techniků, provozní požadavky letadla i letecký plán, jež tzv. dláždí cestu pro zahájení komerční aerotaxi služby v nadcházejících letech.

Jednou z otázek, kterou odborníci řeší, je jak budou lidé reagovat, když se nad jejich hlavami objeví stovky bzučících těles. „Pokud chceme, aby se tyto nové typy letadel staly součástí našeho každodenního života, musíme jim důvěřovat,” říká Alex Zanotti. „Důležité tedy je, ale se nehodovost rovnala nule.”

Zdroj: Youtube

Budeme se tedy v budoucnosti přepravovat do práce a zpět vzduchem? Pravděpodobně ano. Studie společnosti Frost & Sullivan předpovídá, že do roku 2040 by se mělo vyrobit asi 430 000 vzletových vozidel. Prvním z nich by měl být právě SA-2.

Zdroje: www.denik.cz, www.tomorrow.city, www.frontiere.polimi.it, www.livescience.com