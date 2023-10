Romantická mexická telenovela Esmeralda byla na konci 90. let velmi oblíbená nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy. Křehkou, slepou hrdinku ztvárnila tehdy téměř třicetiletá Leticia Calderón. Na obrazovkách ji mohli diváci vídat ve 137 epizodách. Dnes si užívá i jinou roli.

Mexická dívka

Leticia Calderón pochází z města Guaymas v mexickém státě Sonora, kde se narodila do početnější katolické rodiny dne 15. července 1968. Herečkou chtěla být od malička, a poprvé se před filmovou kamerou objevila jako osmiletá holčička. Studovala hereckou akademii, ale při škole pomáhala otci vést rodinnou firmu. Ač do té doby hrála ve více než dvou desítkách telenovel, rolí krásné Esmeraldy si získala popularitu i v zahraničí. Nehrála jen zranitelné dívky, spíš silné a sebevědomé ženy, nebo dokonce padouchy a vražedkyně. Ve své domovině je považovaná za jednu z nejlepších představitelek záporných rolí.

Za svou hereckou práci získala několik domácích ocenění a nominací.

close info Profimedia zoom_in Leticia Calderón jako mexická celebrita loni v létě.

Odvrácená tvář

Na nedostatek hereckých příležitostí si krásná mexická herečka s kouzelnýma očima stěžovat nikdy nemohla. Natáčení a popularita ale zasáhla její soukromý život. V době natáčení Esmeraldy se provdala za zubaře Marco Lopeze, ten ale pro její práci neměl pochopení, údajně jí dělal značné problémy. Dvouleté manželství tak skončilo v roce 1999 rozvodem. Snubní prstýnek si navlékla znovu v roce 2003. Jejím manželem se stal právník Juan Collado, to však vydrželo jen sedm let. S ním má dva syny Carla a Luciana. Krátce po narození Luciana lékaři zjistili, že má Downův syndrom. Aby se o něho mohla starat, stáhla se Leticia na čas do soukromí, nedotočila ani rozehranou novelu.

V roce 2009 vydala knihu Luciano, anděl mého života, ve které se podělila o jeho péči během prvních pěti let jeho života.

close info Twitter zoom_in Luciana se svými dvěma syny letos v létě

Role nejkrásnější

Leticia Calderón nejen jako známá herečka, ale matka a žena veřejně vyjadřuje podporu lidem s tímto postižením a spolupracuje s organizacemi, které o ně pečují. Ve své rodné zemi prosazuje jejich práva a zasazuje se o jejich uznání a respekt ve společnosti. Fotky svých synů, a hlavně šťastného Luciena zveřejňuje na sociálních sítích, především u příležitosti Mezinárodního dne Downova syndromu. „Miluji lidi, kteří žijí s Downovým syndromem. Musíte s nimi žít, abyste věděli, jací jsou. Jsou super zvláštní bytosti, milující, láskyplné, čistého srdce, dávají úplně jinou a bezpodmínečnou lásku", napsala na sítích.

Z televizních obrazovek nezmizela, k filmu se vrátila. V poslední telenovele ji mohli mexičtí diváci sledovat od února do června letošního roku.

