Pokud jste zralá dáma v letech, měla byste věnovat pozornost tomu, jaké šaty vám nejvíce sluší. Správně vybraný outfit může nejen lichotit vaší postavě, ale dokonce ubrat i pár let. Podívejte se, v jakých šatech budete toto léto vypadat božsky.

Zapomeňte na usedlé střihy, které působí upjatě a uniformě. Vyvarujte se příliš divokým nicneříkajícím asymetrickým vzorům. Dovolte si podle nálady ukázat ženské křivky, udělat si maximální pohodlí, nebo se cítit jako bohyně. Aktuální móda dává vám na výběr z trendy mladistvých střihů.



Jednoduché midi šaty

Poznávacím znamením je výstřih do „V“ a střih bez rukávů. Tento typ šatů je univerzální, protože v něm můžete ráno přijít do práce, odpoledne na kávu s kamarádkou, nebo večer na sklenku vína na vernisáž. Midi šaty jsou navíc pohodlné na nošení. Vypadají skvěle v jednobarevné variantě i s potiskem.



Košilové šaty

Jak název napovídá, jedná se o spojení vrchní části, která má střih košile a spodního dílu sukně, která je obvykle ve tvaru „A“ a délce midi. Tento druh šatů se hodí k jakýmkoli botám. Společně s tím, co máte na nohách, dokážou tyto šaty měnit váš styl jako chameleon. Moderně a mladistvě budou vypadat s teniskami, elegantně na podpatcích a ležérně v letních sandálech.



Boho maxi šaty

Boho šaty jsou vzdušné, lehké, různě řasené a nabírané, ale především dlouhé až ke kotníkům. V žádných jiných šatech nebudete vypadat tak žensky, jako právě v těchto. Nebojte se vzorů květin, patří neodmyslitelně k tomu stylu a podtrhují jemnost a křehkost. Výhodou dlouhých šatů je, že si můžete vzít jakékoli botky, protože se stejně schovají pod dolní lem.



Zavinovací šaty

Perfektně zvýrazní pas a ženskou siluetu. Většinou jsou šité z příjemného měkkého materiálu, který zajistí v teplých dnech prodyšnost a pohodlí. Bývají šité v midi délce, což lichotí postavě. Působí klasickým stylem padesátých let, a svým střihem jsou univerzální. Dokážou působit jak ležérně, tak velice elegantně.



Oversized šaty

Nejpohodlnější šaty ze všech jsou právě tyto volné, ležérní a vzdušné. Velké lehké šaty jsou velice moderní a dokážou vám ubrat několik let. Podle materiálu a barvy se hodí, jak k teniskám do města nebo na výlet, tak do společnosti. Největší výhodou je bezkonkurenční pohodlnost, protože se v šatech budete cítit jako v noční košili.



Mini šaty

Pokud se nestydíte ukázat své nožky, můžete zvolit nejmenší letní šatičky, tedy mini šaty. Jejich délka je většinou do půlky stehen a ramínka mohou být tenká špagetová, nebo různých šířek. Tento střih se hodí pro horké letní dny, kdy je každý rád, když má na sobě co nejméně látky.

V těchto vybraných typech šatů, budete vypadat mladší a štíhlejší. Vhodným doplňkem je kabelka nebo elegantní batůžek na záda, do kterého se vám vejde alespoň menší lahev vody a minerální voda ve spreji na osvěžení.



Zdroj: www.stylista-osobni.cz, www.thepioneerwoman.com