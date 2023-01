Kummakivi je levitující kámen, který se nachází v nádherné scenérii na Finsko-ruské hranici. Je to velký kámen, který se na první pohled zdá, že leží na malém kameni, takže jakoby levituje. Ve skutečnosti je však něm zvláštním způsobem upevněn. Co o tomto zvláštním útvaru víme?

Skalní komba, jako je Kummakivi, jsou známá jako PBR neboli "nejistě vyvážené skály" a jejich exempláře jsou vidět po celém světě. Podle Atlasu Obscura jsou PBR známé také jako "obrácené seismometry", protože jejich samotná existence ukazuje, že oblast, kde se nacházejí, není náchylná k zemětřesením. Tyto kameny by totiž spadly jako první.

Sedm metrů dlouhý balvan Kummakivi leží na vypouklém povrchu skalního podloží s velmi malou styčnou plochou s jiným kamenem, ale tak pevně, že jej nelze rozkývat lidskou silou.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Rozličné teorie bez výsledku

Původ kamene Kummakivi není znám, ale existuje několik teorií, jak se na místo dostal. Jedna teorie říká, že byl kámen přenesen ledovcem, druhá tvrdí, že jej na místo dopravila voda a třetí, že v jeho poloze mají prsty lidé.

Jediné, na čem se vědci shodují je, že kámen není schopen levitovat vzhledem k silám gravitace. Proto je jasné, že je stabilně upevněn na menším kameni. Ať už se do své současné pozice dostal jakkoli, Kummakivi se stal populárním turistickým cílem v Ruokolahti na jihovýchodě Finska a symbolem síly a stability. Od roku 1962 je navíc kámen chráněn. Na vrcholu balvanu roste borovice pocházející z 80. let 20. století.

Popírá gravitaci?

Kummakivi je velký kámen, který má tvar podobný kouli. Má hladký povrch a je zbarven do hnědé nebo šedé barvy. Jak jsme již řekli výše, leží na menším kameni, který se nachází v jezírku, a zdá se, že na něm skutečně levituje.

Podle některých pramenů je váha kamene odhadována na 20 až 30 tun, i když některé údaje hovoří o váze kolem 200 tun. Poměrně rozdíl, ne?

Samotné jméno Kummakivi znamená v doslovném překladu "podivný kámen". A je to přesné. Humózním kamenem totiž navzdory jeho mohutnosti a gargantuovské váze nelze pohnout, a to ani o píď. Lidé se pokoušeli Kummakivi svrhnout, ale nepodařilo se jim to. I proto se do hry dostali obři.

Nadpřirozený kámen

Jedna z teorií, která rozhodně není vědecká, říká, že Kummakivi shodili tam, kde dnes stojí, obři. Ti by totiž možná skutečně zvládli pohnout s ledovcem. Tím se vracíme k první teorii. Ta vysvětluje dokonalou rovnováhu geologií. Jedním ze způsobů, jak přemisťovat obří objekty po rozsáhlých krajinách, a nakonec je položit na zem, jsou totiž právě ledovce. Někdy je tato půda zvláštním místem pro přistání, ale poloha balvanu je pak neměnná, protože je zcela náhodně skutečně perfektně vyvážená.

Právě tuto finskou oblast kdysi pokrýval ledovec, který před zhruba 8 000 lety ustoupil a zanechal po sobě tento působivý balvan.

Zajímavé informace se dozvíte i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.iflscience.com, science.howstuffworks.com, en.wikipedia.org/wiki/Kummakivi