Po 23 let každý den objevoval muž pod svým domem úžasný svět. Neuvěřitelný příběh podzemního díla Levona Arakeljana se udál v poklidné vesnici Arinj v srdci arménské oblasti Kotayk. Zde se nachází zdánlivě obyčejný dům, který skrývá neobyčejné tajemství. Podívejte se na dechberoucí záběry.

V roce 1985 se Levon Arakeljan, zručný stavitel, na žádost své ženy Tosji pustil do jednoduchého úkolu: vykopat pod jejich domem sklep na uskladnění brambor. Netušili, že tento skromný začátek vyvolá posedlost, která Levona pohltí na dalších 23 let a povede k vytvoření úchvatného podzemního zázraku.

Ze skály postupně učinil chrám

To, co začalo jako rutinní práce, se změnilo v uměleckou odyseu epických rozměrů. Levon, veden svými sny a vizemi, neúnavně odřezával pevný černý čedič pod svým domem. Den za dnem se nořil hlouběji do země, poháněn neviditelnou silou a nezlomným odhodláním. S neochvějnou oddaností vyhloubil rozsáhlý labyrint tunelů, chodeb a komnat a proměnil skálu v nádherný podzemní chrám.

Jako původní stavitelé…

Arakeljanův podzemní komplex není nic jiného než zázrak. Rozkládá se na ploše 280 metrů čtverečních a dosahuje hloubky až 20 metrů, zahrnuje sedm složitě navržených místností zdobených fascinujícími řezbami, mozaikami, sochami, a dokonce i malým oltářem.

Tento počin vyniká tím, že Levon vše vytvořil výhradně ručně, pouze s kladivem a dlátem, a zcela se vyhnul moderním nástrojům. Ostatní lidé se na Levona dívali jako na podivína a často se stával terčem nejapných vtipů. On toho nic nedbal a neúnavně pokračoval dál.

Levonova vize nebyla omezena hranicemi fyzického světa; přesahovala do oblasti duchovní. Tvrdil, že ho vedou nadpozemské bytosti, které mu ve snech dávají přesné pokyny. S bezmeznou energií pracoval neuvěřitelných 18 hodin denně a jen krátce si odpočinul, než se opět vrátil ke svému dílu.

Na jeho výsledek se podívejte ve videu zde:

Zdroj: Youtube

Jeho dílo žije snahou jeho manželky

Rozsah Levonova úsilí je ohromující. Odhaduje se, že vytěžil 450 nákladních aut suti, přičemž ji pilně odstraňoval pomocí kovových kbelíků. Jeho vášeň pro tento projekt byla tak pohlcující, že v něm pokračoval až do posledního dechu, a to i v den, kdy v roce 2008 ve věku 67 let zemřel.

Dnes Tosya, jeho oddaná manželka, uchovává jeho odkaz tím, že vítá návštěvníky z celého světa v tomto podzemním mistrovském díle. Provází je spletitými chodbami a komnatami a vypráví jim příběh Levonovy božské posedlosti. Místo se stalo majákem inspirace a přitahuje zvídavé cestovatele, kteří obdivují bezmeznou tvořivost a odhodlání lidského ducha.

Při prozkoumávání hlubin Levonova díla je nemožné nebýt uchvácen velikostí jeho úspěchu. Každá řezba, každá místnost vypráví příběh neochvějné vášně a odhodlání. Podzemní chrám Levona Arakeljana je svědectvím o neomezeném potenciálu lidské představivosti a připomíná nám, že s vytrvalostí a dotekem božské inspirace můžeme pod našima nohama vytesat neobyčejné světy.

Zdroje: www.odditycentral.com, unusualplaces.org, www.ndtv.com