Lžou jako když tiskne. Klamou tělem. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu jsou mistři lháři. Rozhodně byste si na ně měli dát pozor a vše, co řeknou, si raději ověřit i z jiných zdrojů.

Existují lidé, kteří lžou a překrucují pravdu, protože to jsou zkrátka jejich povahové vlastnosti. Další lžou ve chvíli, kdy se potřebují dostat ze složité situace nebo chtějí udělat dobrý dojem. V astrologii najdete znamení zvěrokruhu, která k této nepěkné lidské vlastnosti mají největší sklony. Přečtěte si, kdo z nich jsou největší lháři.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

První místo lhářů ve znameních zvěrokruhu jednoznačně vyhrávají Blíženci. Vládne jim planeta Merkur, díky které jsou schopni rychle myslet a tak se přizpůsobit jakékoli situaci, bohužel leckdy i formou manipulace s pravdou. Proč Blíženci lžou? Odpovědí může být mnoho. Chtějí se vyhnout problémům, potřebují udělat dojem nebo vyprávět zajímavější příběh než jejich společník. Jelikož umí velmi dobře mluvit, jejich lži bývají často dost přesvědčivé.

Na Blížence si zkrátka musíte dát pozor, jinak si vás omotají kolem prstu a začnou kolem vás spřádat další pavučiny lží. Důvodem obvykle bývá to, že od vás něco potřebují, anebo vám chtějí dokázat, že na ně si nepřijdete. Proto, cokoliv vám Blíženec řekne, důkladně prověřte, abyste se díky němu nedostali do potíží.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Ve skupině podezřívavých je Štír králem. Tahle vlastnost už sama o sobě vede ke lhaní. Jenže on je k tomu navíc pořádný tajnůstkář. Lže nejenom proto, aby manipuloval s ostatními, ale také proto, aby chránil svá tajemství. Pozor na něj, protože je to velmi mazaný člověk, který je natolik mistrný, že odhalit jeho lži není vůbec snadné.

Partner Štíra by si na něj měl dávat pozor, protože Štír je velký žárlivec. A to nejenom v partnerství. Žárlí i na kolegy v práci, které bere jako konkurenci. A tak lže, aby ochránil své vlastní zájmy. Je také mstivý, ve své záštiplnosti se ale občas trefí do člověka, který se do jeho spárů dostal zcela nevinně. Dejte si pozor na to, co Štírovi říkáte, spoustu běžných věcí bere jako křivdu, za kterou se mstí. Čím jiným než pomluvami a roznášením lží o vás.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Nesnášejí konflikty a hádky. Kvůli nim jsou ochotné udělat cokoli. Třeba lhát jako když tiskne. Přestavujeme vám poslední znamení z trojice největších lhářů horoskopu. Řeknete si, taková něžná, klidná a tichá Váha. Proč to dělá? To je právě ono. Pro klidnou a tichou atmosféru. Lže protože potřebuje kolem sebe udržovat harmonické prostředí bez hádek. V první řadě tohle znamení nemluví pravdu v situacích, kdy se potřebuje vyhnout potížím. Hned za tím následuje jejich potřeba udělat na své okolí dobrý dojem.

Když vám Váha řekne, jak dobře vypadáte, raději se koukněte do zrcadla nebo si rovnou skočte k lékaři. Tohle znamení totiž rádo říká lidem to, co chtějí slyšet, i když to není pravda. Abychom jim tak úplně nenasazovali psí hlavu, Váhy lžou hlavně proto, aby svět kolem nich byl stále tak krásně růžový. Jenže když pravda vyjde najevo, obvykle zčerná jako samo peklo. Pak samozřejmě nastanou problémy třikrát větší, než kdyby prolhaná Váha řekla pravdu na první dobrou…

