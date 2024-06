Externí autor 21. 6. 2024 clock 3 minuty

Když nás zlobí trávení, je dostupná snadná pomoc z náruče přírody: bylinka zvaná libeček lékařský. Většina lidí ho zná především jako koření do polévky, ale rozhodně není jenom to.

Co je libeček zač

Libeček je metr až dva vysoká rostlina, jasně zelená, má tlustý rozvětvený oddenek a dlouhé kořeny. Je úžasně voňavý. Je známý také pod latinským názvem Levisticum officinale, který je možná spojen s názvem Ligurie, oblasti v Itálii, kde se hojně pěstoval.

Pokud ho chcete pěstovat, daří se mu i u nás, stačí ho umístit do kyblíku na slunném místě na balkon. Aby nekvetl, je potřeba ho pravidelně zastřihávat, nebo zpracovat nejpozději v době květu. Protože potom, když odkvete, mohou listy hořknout.

Vydrží na jednom místě růst i více let. I když na podzim horní část uvadne, na jaře se rostlina obnoví. Listy je nejlepší sbírat od konce června do začátku července.

Dá se zpracovat prakticky celý. Listy do jídla (omáčky, pomazánky, masové pokrmy, brambory a zejména polévky a saláty), oddenky se dají kandovat, plody přidat do nakládané zeleniny. Jako léčivo lze využít i jeho kořeny.

Snítku můžete vložit do bot, abyste se zbavili nepříjemného pachu.

V Nizozemí se libeček vaří s bílým chřestem a podává se k vařeným vajíčkům. Na Ukrajině je tradičně považovaný za přírodní afrodiziakum a dívky si myly odvarem z něj vlasy, aby přilákaly chlapce. V moderní době tam lze koupit šampón s příjemnou vůní a extraktem z libečku.

V Rumunsku se dává do kaší a co do oblíbenosti soupeří s petrželí. V Anglii se libečkový likér přidává do brandy, aby vznikl oblíbený zimní nápoj. Původ tohoto zvyku sahá do Cornwallu, kde cílem použití libečku bylo zastřít slanou pachuť pašované, nekvalitní brandy.

Libeček a trávení

Kořen a listy libečku obsahují velké množství látek zvaných fytosteroly, které pomáhají proti zažívacím potížím. Dokážou ulevit od nadýmání, pocitů těžkosti v žaludku, aktivují pomalé zažívání. Obnoví vaši chuť k jídlu, pokud vás trápí nechutenství. Posiluje rovněž tvorbu žaludečních šťáv.

Nejúčinnější a nejsilnější jako lék je čaj přímo z kořene libečku. Můžete ho koupit sušený v lékárně nebo obchodě s bylinkami, nebo můžete použít čerstvý, dobře očištěný kořen. Necháte ho několik minut vařit ve vodě a výsledný výluh potom upíjíte po malých dávkách.

Pokud vám odvary či čaje nechutnají, z libečku si můžete připravit chutné pesto. Stačí vám 150 g čerstvých listů, zrovna tolik dobrého kvalitního oleje, malá lžička soli a malá lžička citronové šťávy.

Listy opláchnete a osušíte (vlhké by způsobily, že se pesto bude rychle kazit). Pak je rozmixujete spolu s olejem, solí a citronovou šťávou na hladkou pastu. Tu uložíte do čisté suché sklenice, na povrchu zalijete olejem, který zabrání přístupu vzduchu. Sklenici uzavřete a uložte do ledničky, toto báječné a zdravé ochucovadlo vám vydrží až rok.

Jak často si můžu libeček dát?

Ačkoliv libečkový odvar (z listů) lze sice popíjet až 3x denně, není dobrý nápad tak činit každý den. Libeček sice podporuje fungování ledvin a výkon organismu, ale pokud to s ním přeženete, vznikne pro tělo nepřiměřená zátěž a hrozí problémy s ledvinami.

Rovněž se nedoporučuje těhotným a kojícím ženám.

