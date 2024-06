Externí autor 20. 6. 2024 clock 3 minuty

Náš vlastní organismus nás někdy umí nepříjemně potrápit. Stává se, že tělo v sobě zadržuje víc vody, než by mělo a tím nám způsobuje nepohodlí. Jednoduchá a neinvazivní metoda, jak si pomoci, je využití bylinek – zejména libečku lékařského.

Přemíra vody v těle

Zadržování vody je potíž, která trápí častěji ženy než muže, nezřídka nabývá na intenzitě po padesátém roku života. Mezi příznaky patří nadměrné pocení, pocit těžkosti v břiše, obtíže při snaze zhubnout, celulitida a otoky končetin, zejména kotníků a lýtek.

Těsně před menstruací se obvykle voda hromadí v organismu víc a člověk se cítí oteklý skoro celý. Případně se diví, jak najednou, ze dne na den, přibral kilo či dvě.

Příčiny potíží

Co vlastně zapříčiňuje, že nám voda v těle zůstává víc, než by měla? Důvodů je několik. Nedostatek spánku, trvající stres, nedostatek draslíku, nedostatek tekutin, také špatná strava: hlavně přemíra alkoholu, uzenin, cukru, soli a instantních potravin.

Krom toho také některé léky jako antikoncepce, kortikoidy, léky na vysoký krevní tlak. Skrytou příčinou může být i onemocnění srdce, ledvin, jater nebo lymfatického systému, takže je na místě zpozornět.

Co dělat?

Dobrý začátek je úprava jídelníčku. Abyste zvýšili příjem draslíku, je dobré jíst meruňky, datle, banány a brambory. Vyhněte se přílišnému solení i slazení. Zajistěte si, že dostatečně pijete vodu, protože tělo si ji ukládá do zásoby, když si myslí, že jí je a bude nedostatek. Přidejte si k jídlu okurky, rajčata, melouny, celer, petržel a špenát.

Dopřejte si více odpočinku a lymfatickou masáž, která pomůže zmírnit otoky a celulitidu.

Rozhodně je rozumné se bez porady s lékařem vyhnout volně prodávaným odvodňovacím tabletám. Ty totiž ovlivňují rovnováhu soli ve vašem těle a mohly by vám uškodit. Bylinky jsou mnohem jemnější řešení.

Libeček na scéně

Odvodňujících rostlin je poměrně dost: bříza, černý bez, brusinky, přeslička, jalovec, černý rybíz nebo řebříček. Ale zejména libeček lékařský umí zázraky.

Kromě odstraňování přebytečné vody také posiluje trávení a fungování cévního systému, má antioxidační a protizánětlivé účinky, zlepšuje fyzickou výkonnost.

Naši předkové mu v 16. století připisovali afrodiziakální účinky. Původem tato bylina pochází z Přední Asie, ale rozšířila se v jižní Evropě, a pak i dál na sever. Do Ameriky si libeček s sebou přivezli přistěhovalci a začali ho pěstovat i tam.

V angličtině se mu říká „loveage“ – znamená sice „věk lásky“, ale jde o zkomolení „love-ache“, přičemž „ache“ bylo staré označení pro petržel.

Libeček je vysoce voňavý, aromatický. Je proto vhodný do polévky na dochucení, neztratí se ani v salátu. Můžete ho přidat do brambor, pomazánek, omáček, luštěnin a masových jídel. Dá se z něj udělat i čaj. Plody se hodí například do nakládané zeleniny.

Nejlépe je sbírat listy během konce června a začátku července. Ze sušených a drcených listů lze připravit odvar. Stačí dvě lžičky drcených listů (cca 3 gramy) přelijete je 250 ml vroucí vody a necháte louhovat přibližně 10 minut. Pít se dá až 3x za den.

