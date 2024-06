close info VH-studio / Shutterstock

Externí autor 12. 6. 2024

Naše babičky nepoužívaly maggi, ale libeček, který jim rostl na zahrádce. Věděli jste, že o tisíce let dříve starověcí lékaři tímto zázračným kořením léčili bolesti kloubů? Přečtete si, co všechno tahle aromatická bylinka nabízí a jak skvělá léčivka to je.

Libeček je jakýsi chudý příbuzný petržele, takže jej najdete převážně v polévkách, které zajímavým způsobem ochutí. Kromě toho že jídlům dodá šmrnc, má i četné zdravotní přínosy, které byly známé už ve starém Řecku a Římě. Odkud k nám přišel Pravlastí libečku je pravděpodobně Persie, území dnešního Íránu a Afghanistánu, odkud se rozšířil do Středomoří a pak dál do Evropy. Jak už jsme zmínili, ve starém Řecku a Římě se využíval k léčebným účelům. Už tenkrát se vědělo, že podporuje trávení a zmírňuje nadýmání. Jeho šíření po Evropě napomohli mniši, kteří ho pěstovali v klášterních zahradách. Co nabízí V libečku najdete vitaminy C, A a B, také hořčiny, pryskyřici, silice, třísloviny a organické sloučeniny. Poměrně zajímavou složkou jsou ftalidy, které pomáhají proti křečím. Je to poměrně vzácná složka, která se jinak v bylinkách téměř nevyskytuje. V libečku se rovněž vyskytuje kvercetin, který inhibuje histamin a pomáhá s alergickými příznaky. Výhody pro zdraví Z bylinkářského hlediska se libeček používá především ke zmírnění trávicích potíží. Zmírňuje plynatost a pocit těžkosti v žaludku po větším množství energeticky náročného jídla. Jelikož zmírňuje křeče, údajně ulevuje i při bolestivé menstruaci. close Magazín V červnu je čas pročistit ledviny čaji. Těsně před létem mají tyto běžné bylinky ďábelskou sílu gallery 4 video Další důležitou vlastností libečku jsou jeho diuretické schopnosti. Proto se dříve používal k léčbě ledvinových kamenů, dnes ho řadíme k podpůrným přírodním prostředkům tohoto zdravotního problému. S tím souvisí i léčba dny a revmatismu. Libeček pro krásu Věděli jste, že tohle přírodní maggi se úspěšně používá i v kosmetice? Jelikož má antibakteriální vlastnosti, přispívá ke zlepšení aknoizní pleti, kterou současně perfektně čistí a také má pozitivní účinky na dermatitidu. Bylinku můžete používat nejenom v krémech, ale také třeba hodit pár listů do koupele, anebo si do ní přímo nakapat éterický olej, který napomáhá tělu při únavě a vyčerpání. Jak ho používat Libeček se zpracovává celý, listy, stonky, kořen i semena. Nejčastěji se uplatní v kuchyni, kde ochucuje polévky. Jak už jsme zmínili, má také přezdívku domácí maggi. Nebojte se ho přidat k dušeným pokrmům či do omáček. Pro svou aromatickou chuť skvěle vyladí všelijaké zeleninové saláty. Až budete vařit brambory, zejména starší, přidejte ho k nim a uvidíte jakou budou mít skvělou chuť. Když se přejíte a bude vám těžko, uvařte si odvar z libečku a vlažný ho popíjejte. Uvidíte, jak rychle se vám uleví. Skladování libečku Ideální je trhat ho čerstvý. Pokud vám ho vyroste hodně, můžete ho nasušit na zimu. Nejlépe na suchém, dobře větratelném místě a skladovat uzavíratelné nádobě na tmavém suchém místě. Listy a oddenky se dají velmi dobře zmrazit. Zdroje: www.fromnature.cz, osej.cz, vseokoreni.cz close Magazín Tyto rostliny máte na zahradě a vůbec netušíte o jejich zázračné moci. Ničí záněty silou antibiotik gallery 4 video

