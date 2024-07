Na úvodním obrázku stojí vedle Cher, která byla hostem předávání cen Anděl. Tehdy mu bylo sotva devatenáct let, ale už v té době měl za sebou moderátorské zkušenosti. Rok před tím se „proslavil“ na jevišti jako tlumočník Davida Copperfielda. Není však jen moderátorem, jeho hlas známe z dabingu…

Od té doby za těch nějakých pětadvacet let zmužněl. Potkal se s významnými osobnostmi, moderoval velké sportovní a kulturní události, rozhlasové i televizní pořady, zahrál si i ve filmu. Ač je stále mladý, stačil si už třikrát navléknout snubní prstýnek.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Tak jdeme hádat?

První nápověda

První nápovědou, i když by mohla být poslední, jsou dvě velké události, které moderoval, z nichž jedna skončila na Staroměstském náměstí, z druhé, v níž je „hlavním hrdinou“ stříbrné plátno, musel letos kvůli zranění odjet do nemocnice a nechat se ošetřit.

Kdybychom prozradili, o jaké se jedná, nejspíš byste už hned věděli, o kom je řeč. Možná už i tak jeho jméno znáte, ale zkuste – třeba jen pro pobavení – zda by vás k němu dovedly „indicie“, stejně jako ty, kteří zatím jen tuší.

Je z Prahy, do kolonky datum narození uvádí 2. prosinec 1980, je absolventem Akademického gymnázia Štěpánská v Praze (1995–1999) a katedry produkce DAMU (2000–2004). Moderovat začal ve třinácti v Českém rozhlase, poté s Marthou Issovou uváděl dětský pořad Ži-ra-fa, který nahradil oblíbené Studio Kamarád. A pak přišel Copperfield…

Krásné zkušenosti

Když věhlasný iluzionista David Copperfield v roce 1998 vystupoval v Praze, česká produkce si našeho moderátora z úvodní foto vyhlédla v Dismanově rozhlasového dětského souboru, který navštěvoval od deseti let a doporučila ho, aby slavnému kouzelníkovi dělal tlumočníka na jevišti. Své znalosti angličtiny piloval jako šestnáctiletý během letních prázdnin ve Spojených státech, a jak vzpomíná, byl si tenkrát jako mladý kluk jistý v kramflecích a na nabídku bez váhání kývnul.

Své jazykové znalosti zúročil při mnoha dalších příležitostech, třeba při moderování mistrovství světa v basketballu na Filipínách. Nebyla to jeho jediná sportovní akce. Moderoval Davis a Fed Cup, fotbalové dění včetně UEFA EURO, a další sportovní přenosy a sportovní televizní pořady. Letos se staral o zábavu fanoušků našich hokejistů na Mistrovství světa v O₂ aréně. To je již zmíněná událost, která skončila oslavou na „Staromáku“.

Moderátorská výzva

Jako moderátor se dostal na televizní obrazovku v pořadu Balírna, následovaly čtyři řady VyVolených.

Nebyly to však je reality show, ale další zábavné či vědomostní pořady a je jich celá řada, včetně slovenských. Na podiu vzal do ruky mikrofon v Českém slavíkovi, České Miss či galavečerech Kapka naděje. Mohli bychom jmenovat další hudební akce a večery. On sám za své dítě považuje pořad Máme rádi Česko a jeho mladšího brášku Inkognito.

Moderátor si zahrál sám sebe, a to hned dvakrát. Ve snímku Panic je nanic a v seriálu Slunečná. Vidět jsme ho mohli v Rafťácích, jak „roztáčí desky“, nebo v dalším seriálu Krejzovi.

Jeho hlasem k nám promlouvají postavy známých amerických seriálů nebo hrdinové animovaných filmů. Z poměrně dlouhého seznamu dabingových rolí zmíníme alespoň tu nejspíš nejznámější. Tou je Kapitán Amerika (Steve Rogers) v sérii akčních filmů zfilmovaných dle komiksů.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Úspěšný moderátor na letošním karlovarském festivalu

Uhádli jste? Je jím jeden z nejvytíženějších a nejznámějších moderátorů a jeho jméno je Libor Bouček. V Karlových Varech na letošním Mezinárodním filmovém festivalu si přivodil újmu na zdraví. Šlápnul do díry na chodníku, poškodil si vazy kotníku a skončil s ortézou a berlí. Svůj karlovarský part moderoval v mokasínách.

