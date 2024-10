Barunka, Popelka, Jana Vodičková, jedna z posledních vodníků, Večernice, princezny, učitelky, Turková ve „střediskové vesničce“, Štěstí v Nesmrtelné tetě – to jen hrstka filmových rolí, kde uplatnila herecký talent a něžný ženský půvab. Vděčí za něj své mamince. Nabízíme pár pohledů do dětství.

S kaštanově hnědými prstýnky

Půvabná, jemná, drobná taková byla její maminka, které byla Libuše Šafránková velmi podobná, a po které má vlastní jméno, možná i krásné prstýnky kaštanových vlasů. Jak před pár lety vzpomínal tamní kronikář, její tatínek Miroslav Šafránek, tehdy velmi mladý, přišel do Šlapanic v 50. letech nejdřív jako kostelní varhaník. Brzy pojal za manželku též velmi mladou Libuši Hrubanovou. Budoucí nezapomenutelná Popelka se jim narodila v Brně dne 9. června 1953.

close info Archiv rodiny / dokumenty.tv / Neobyčejné životy / Archiv rodiny / dokumenty.tv / Neobyčejné životy zoom_in Libuše byla své mamince velmi podobná

Libuše Šafránková vyrůstala ve Šlapanicích, kde měla partu dětských kamarádů. S nimi prožívala „hry na…“ – třeba indiány, užívali si v přírodě, v zimě jim na bruslích patřily všechny zamrzlé plochy, v létě si užívali na koupališti, které vybudovalo sdružení Sokola.

close info Archiv rodiny / dokumenty.tv / Neobyčejné životy zoom_in Budoucí herečka vyrůstala s partou kamarádů a nechtěla chodit do školky

Veselo a živo

Kromě s partou kamarádů trávila paní Libuška krásné chvíle na statku tatínkových rodičů v Synalově u Tišnova. Získala tam lásku ke zvířatům, od malička se učila jezdit na koni (což se jí jako herečce později hodilo), ale co hlavně, babička milovala divadlo a nádherně zpívala. Malou vnučku učila zpívat. Naučila ji operetní a hudební árie a měly velice krásný vztah.

Ostatně jako měla celá rodina, kterou prolínaly umění, hudba a láska. Tatínek jako katolík hrál v kostele na varhany, kromě toho byl učitelem hudby a kapelník místní dechovky, se kterou objížděl vesnické tancovačky. Byl vynikající muzikant, hrál na několik hudebních nástrojů a doma vyučoval i místní děti. Miloval zábavu a byl, jak bychom dnes řekli, bavič. Tak u nich v rodině bylo neustále živo a veselo.

S tatínkem si byla herečka velmi blízká, milovala ho, on ji podporoval a dodával odvahu pro první i pozdější herecké krůčky. K lásce k herectví jí ale spíš přivedla maminka.

V Sokolovně

Maminka s Libuší chodila do tamní Sokolovny cvičit, jako malá baletila, a už tehdy projevila pohybový talent. Kromě toho se věnovala recitaci, maminka s ní jezdila na dětské soutěže (z nichž mnohé vyhrála), na které ji také připravovala, chodila do dramatického kroužku. A byla to ona, která ji přivedla na jeviště ochotníků, jen tak mimochodem je při operetách doprovázel tatínek, a tak si malá Libuška zamilovala divadlo a vrozený talent se začal rozvíjet.

Maminka učila na oděvní škole a Libuše po ní zdědila i zálibu v odívání a módě. Dle vzpomínek byla pro ni i její mladší sestru Miroslavu, též herečku, něco jako starší kamarádka. Maminka poté, co ji v pozdním věku na kole srazilo auto, se dlouhá léta potýkala se zdravotními problémy. Libuše si ji vzala k sobě do Prahy a do posledních chvil se o ni starala, než jí v sedmašedesáti letech zemřela. Tatínek zcela v pouhých padesáti šesti letech zemřel otravu krve. Z jeho nečekané smrti se nikdy zcela nezotavila.

