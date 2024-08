Externí autor 8. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Libuše Švormová měla za svůj život dvě velké lásky. Ta první neskončila dobře, romanci ukončila smrt jejího partnera. Krásná herečka ale nezůstala dlouho sama, její nová láska se ukrývala na Šumavě v hostinci. O osmnáct let mladší partner ji dodnes snáší modré z nebe. Kdo to je?

Oblíbená česká herečka Libuše Švormová se narodila 23. srpna 1935 v Praze. Ačkoliv vystudovala grafický design a tatínek z ní chtěl mít operní zpěvačku, svéhlavá dívka se rozhodla, že se stane herečkou a vydala se na studia na pražskou DAMU.

Své první angažmá získala v divadle v Pardubicích, načež šestatřicet let působila v Městských divadlech pražských. Dnes je hostujícím umělcem Divadla na Vinohradech, jinak je od roku 1997 na volné noze.

Divadlo ovšem nebylo to jediné, co do jejího repertoáru spadá, její dosavadní filmografie čítá přes sto dvacet počinů, vyjmenujme například filmy Vyšší princip, Milenci v roce jedna, Léto s kovbojem, Jarní povětří nebo Školní výlet.

Krásná česká Angelika uchvátila i ženatého muže

Cizí jí nebyly ani seriály, kdy divákovo oko mohla potěšit v populárním seriálu TV Nova, Pojišťovna štěstí, na České televizi to bylo zase Vyprávěj, dále pak Ohnivý kuře, Cukrárna nebo Gympl.

A nezapomenutelná je tato legendární herečka taky coby Angelika, markýza andělů. Ne, že by ji hrála, této role se zhostila krásná Michèle Mercier, ale Švormová jí propůjčila svůj hlas. Co do krásy mohla ale Libuše francouzské kolegyni s přehledem konkurovat.

Její krásy si všiml také její první muž, který jí zasáhl do života. Byl to, v tu dobu ženatý, spisovatel a scenárista Jan Otčenášek. Seznámili se, jak jinak, než v divadle. Libuše Švormová později prozradila, že jí on sám vyprávěl, že se do ní zamiloval na první pohled.

Samotná Švormová byla nejprve z jeho náklonnosti zaskočená, byl to ženatý muž a navíc v tu dobu byla „zaláskovaná” do jiného herce. Později ale přeci jenom jeho kouzlu propadla a strávili spolu dlouhých devatenáct let.

„Bylo to náročné, ale neseděla jsem mu na krku s nožem, aby udělal rozhodnutí buď - anebo. Rozvést se nechtěl a já ho nenutila,” vyprávěla herečka v rozhovoru pro web iDnes.cz.

„V divadle jsem hrála každý den, v sobotu a neděli dvakrát, takže jsem si pořád říkala, že s dětmi ještě počkám, nechtělo se mi o tu spoustu pěkné práce přijít. A Jan děti měl, netrval na tom, abychom měli další spolu, to mi vyhovovalo,” líčí vztah s Otčenáškem, který ovšem neskončil dobře.

Co se stalo? Nebylo v tom žádné handrkování ani neshody. Jan Otčenášek onemocněl rakovinou plic a po dvou letech nemoci bohužel i podlehl. Poté Švoromová trávila hodně času se sestrou, která ji jednoho dne vytáhla na dovolenou. A tam na ni čekalo její nové životní štěstí.

„Objednala dovolenou na Šumavě, v Srní. Jenomže jim přijela velká skupina, tak nás ubytovali v Železné Rudě. Bez toho bychom se s mým mužem nepoznali – on pracoval jako číšník v penzionu Pancíř s rozhledničkou, kam jsme se vydaly se sestrou na výlet,” popisuje tehdejší sled událostí a dodává, že s manželem se tam dodnes vydávají.

Jan nebo Jaroslav? Zpackala to média

A kdo že Libuši Švormovou učinil znovu šťastnou paní, a dokonce si ji vzal? Je jím o osmnáct let mladší Jaroslav Patera, médii nesprávně označovaný jako Jan. „Pro bulvár jsem Jan, ve skutečnosti jsem Jaroslav. Někde se kdysi vloudila chyba a už se to táhne,“ cituje jeho slova web Aplausin.cz, který spokojený páreček zachytil před pár lety na křtu kalendáře.

Že Libuše Švormová doslova vyhrála v loterii se ukázalo i v jiném ohledu. Jak prozradila v talkshow Honzy Dědka, má doma skutečný poklad. „Opravdu jsme se zamilovali, nechci vynášet jen to, co pro mě dělá. Vozí mě do divadla, z divadla. Nakupuje. Já nenávidím nakupování, a on chodí do těch obrovských supermarketů. Uvaří doma. Uklízí. Opravdu ho miluju,“ nedá dopustit na svého oddaného partnera skoro devadesátiletá Švormová.

