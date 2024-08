Externí autor 24. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Takového manžela jako je Jan Patera by si nejspíš přála každá žena. Manžel Libuše Švormové si doopravdy svou ženu hýčká tak, že by jí to leckterá další mohla jen závidět. A nejspíš tomu tak i je. Čím vším svou nejdražší Jan Patera rozmazluje?

Česká Angelika se Libuši Švormové přezdívá z jednoho prostého důvodu. Ačkoliv v současné době je více populární poslouchat filmy a seriály v původním znění, v časech dávno minulých tomu tak ovšem nebylo.

Dabing byla velice oblíbená věc, a když slavný český herec promluvil skrze ústa ještě slavnějšího zahraničního herce, nikdo mu tuto „roli“ už neodpáral. Nepřetrhnutelné spojení tak navázali například Julia Roberts a Nela Boudová, Marcello Mastronianni a Vladimír Brabec, Meryl Streep a Zlata Adamovská, Jean-Paul Belmondo a Jiří Krampol nebo právě Michèle Mercier a Libuše Švormová.

Právě tato herečka, která se pohybovala také v rozhlase, propůjčila hlas slavné Angelice, markýze andělů. V roce 2005 obdržela Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

Bystrý člověk si také všimne jedné zajímavé věci. Ten, kdo z naší rodné kotliny propůjčuje svůj hlas někomu ze zahraničí, má kromě podobné tonality velmi podobný i vzhled. To samé platí i o Švormové a Mercier. Obě dvě byly jako mladí krásné a šarm si dokázaly udržet i v pokročilém věku.

Takhle nevypadá člověk, jehož nemoc může být poražena

Krása české herečky neunikla ani spisovateli Janu Otčenáškovi, jehož se Švormová stala partnerkou. Ačkoliv herečka přiznala, že soužití s ním bylo někdy velmi komplikované, mnoho se od něj naučila, když zemřel, jeho odchod nesla velmi těžce.

„Považovala jsem ho za svého celoživotního partnera, a kdyby nezemřel, asi by jím i byl. Odešel prudce, náhle, mladší než můj otec, nemoc ho zkosila během čtyř měsíců. Nemohla jsem to pochopit,” prozradila v roce 2017 Švormová v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Jednou jsem přišla do nemocnice, spal, čekala jsem na chodbě. A tam se se mnou dal do řeči 75letý pán. Dívala jsem se mu do tváře a pak jsem vešla do nemocničního pokoje, kde ležel o dvacet let mladší Jan. Pochopila jsem, že takhle nevypadá člověk, jehož nemoc může být poražena,” hovořila už smířlivě o ztrátě prvního osudového muže oblíbená herečka.

Druhá životní láska na ni čekala v hospodě

Se svým druhým osudovým mužem Janem Paterou se seznámila náhodou. Sestra ji vyvezla na výlet na Šumavu a tam na ni čekal v hospodě. „Já jsem si řekla, že snad mám právo na kousek letní lásky. Bylo mi 46, on byl o 18 let mladší. Letní láska se proměnila v něco krásného, neukončitelného a on se rozhodl, že si mne vezme,” popsala překvapivé životní štěstí v podobě výrazně mladšího manžela.

Jeden by si řekl, že by to měla být Švormová, kdo by si měl svého partnera hýčkat, protože je starší. Opak je ale pravdou. Jan Patera je skutečný gentleman a ví co se sluší a patří. Nejen tedy, že svou milovanou vozí do divadla a také z něj vyzvedává, podle Švormové zastane i všechny ty tak neoblíbené domácí práce.

„Nakupuje. Já nenávidím nakupování, a on chodí do těch obrovských supermarketů. Uvaří doma. Uklízí. Opravdu ho miluju,“ vyznala se ze svých citů i po čtyřiceti letech soužití v rozhovoru pro web Super.cz.

Vzala si zajíce, ale doma má dědka

Velký věkový rozdíl mezi nimi už v pozdějším věku doopravdy poznat není. Sama Švormová přiznala v talkshow Honzy Dědka, že její manžel jí říká: „...že jsem si vzala zajíce a mám doma dědka.“ Švormová po boku svého mladšího muže skutečně jen září. A to nejen díky tomu, jak se o ni stará.

„Jsem aktivní, přesně jak mi to vyhovuje. Nemusím být každý večer v divadle. Občas si zajdu zaplavat a už ani nedělám žádné sporty, co je asi dobře, protože někteří mí kolegové, kteří třeba jezdí v zimě na lyže, už mají různě polámané ruce a nohy,” prozradila herečka, která ví, že hýbat seje zdravé, ale všeho s mírou. A tento balanc se podařilo Libuši Švormové najít na výbornou. Protože na výbornou vypadá i ona sama.

