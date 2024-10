Kdo je krásná herečka je na fotce z mládí? Říká se jí česká Angelika. 5 sekund stačí těm nejchytřejším!

close info Pinterest

Externí autor 18. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Do devadesátky jí chybí rok, přesto půvab z její tváře nezmizel ani po letech. Poznáte krásnou českou herečku na fotce z jejího mládí? Pokud jste milovníci filmů pro pamětníky, neměl by to být takový problém. Chytří si vzpomenou do 5 sekund.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články