Snad nejoblíbenější Popelka na světě Libuška Šafránková zemřela jen dva dny po svých osmašedesátých narozeninách. Osudnou se jí stala zákeřná rakovina. Její milovaný manžel Josef Abrhám ji na onen svět následoval jen několik měsíců po ní. Jaká byla její poslední slova?

U některých lidí si zkrátka nedovedete představit, že by jednou zemřeli. Máte pocit, že budou žít napořád. Přeci ještě vloni v televizi jste je viděli a byli docela mladí! Takovouto představu si zajisté uchovávala spousta lidí i o nejkrásnější Popelce, Libušce Šafránkové. Ačkoliv za svůj život ztvárnila mnoho dalších rolí, ta Popelky bude už navždy ta první, která vám vytane na mysli.

Když se však vrátíme zpět do reality, uvědomíme si, že konec jednou čeká každého. U Libušky jsme to možná ale nečekali tak brzy. Herečka v posledních letech příliš nevycházela z domu a veřejnost se tedy začala pídit po příčině. Jednoho dne se novinářům podařilo ji zachytit na fotografii, jak společně se svým manželem a synem vstupuje na onkologické oddělení.

Už jednou s rakovinou bojovala

Všichni tedy byli jako na trní, co se s oblíbenou herečkou děje. Ta se všechny snažila uklidnit, že o nic nejde, v SMS zprávě napsala, že se cítí dobře a v nemocnici není. Pro web CNN Prima News dokonce uvedla, že se chystá na další natáčení, a aby jí drželi palce. Když se ale žádné natáčení nekonalo, lidé se obávat nepřestali. Ba více, začali ještě více nad hereččiným zdravím polemizovat.

Herečka už jednou s rakovinou bojovala. Od lékařů byla srozuměna s tím, že se nemoc může kdykoliv vrátit, i přesto ale člověk doufá, že se to už nestane. „Beru to všechno s obrovskou pokorou, nikdy nevíte, co přijde... Vesmír je velmi nevyzpytatelný a hravý. Vždycky nás může mile i nemile překvapit,“ cituje slova Šafránkové výše zmíněný web.

Poslední rozhovor byl Popelky s Popelkou

V posledním rozhovoru, který snad ve svém životě udělala, byl s její hereckou kolegyní Evou Hruškovou. Paradoxně další dámou, která hrála Popelku. V něm se svěřila, že se kvůli nemoci musela naučit se píchat si injekce.

„Měla jsem nejdříve trému, ale sestřička, která mě to učila, řekla, že si mám myslet, že třeba dávám prádlo do pračky. Je to činnost jako každá jiná. A tak si teď i v jiných situacích říkám: ‚Ano, dávám prádlo do pračky, dávám prádlo do pračky...‘ A jde to. Musí,“ vyprávěla tehdy Šafránková, která i přese všechny nepříjemnosti a nejistoty zvládala svou nemoc statečně a nevzdávala se až do posledních chvil.

„Nejdůležitější je mít radost. Nenechat se ničím zlomit a brát život s nadsázkou,“ poslala herečka dojemný vzkaz všem lidem. Byla to jedna z posledních slov Libuše Šafránkové, která zákeřné rakovině plic podlehla 9. června 2021 ve věku 68 let. Její manžel Josef Abrhám, možná zdrcen smutkem, možná v touze být znovu se svou milovanou ženou, ji následoval jen o pár měsíců později. V hereckém nebi se znovu setkali 16. května 2022, kdy naposledy vydechl i on.

