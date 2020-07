Proč se krásná Lída Baarová zamilovala do kulhavého nacisty Goebbelse?

Nikoho neměl rád a nikdo neměl rád jeho. Přesto Hitlerův ministr propagandy Josef Goebbels dokázal zmanipulovat většinu německého národa. Podobný paradox nastal také v jeho milostném životě: získal si pověst nacistického Casanovy, ačkoli nebyl žádným krasavcem a trpěl deformací nohy. Uhranul i českou divu Lídu Baarovou.

Josef Goebbels (1897 – 1945) pocházel z chudé dělnické rodiny a jako dítě trpěl četnými zdravotními problémy. Není jisté, zda jeho postižení nohy bylo vrozené, nebo ho způsobila nezdařená operace, každopádně kvůli němu nebyl odveden do první války, což mu srazilo sebevědomí. Se svým nižším vzrůstem 165 cm, kulhavou nohou a tmavýma očima měl daleko do nacistického ideálu zdravého, urostlého a blonďatého germána. A přece si obmotal kolem prstu samotného Hitlera a slavil úspěchy u žen.

Ze zneuznaného autora šéfem médií

Původně ale o politické kariéře nesnil. Hodně studoval, četl a chtěl psát. V redakcích ale jeho články odmítali, o jeho básně a divadelní hry nikdo nejevil zájem. Goebbels nabyl dojmu, že mladý talentovaný autor nemá šanci prorazit skrz hradbu židovských vydavatelů a šéfredaktorů, kteří nabírali jen lidi ze svých řad.

Načas se uchytil na burze, ale to rozhodně nebyla práce, kterou si představoval. Teprve v Hitlerově straně dostal možnost projevit svůj talent naplno. Najednou viděl v praxi, jakou sílu mají slova, když se správně formulují. A on byl jejich autorem. Celý národ podlehl jeho rétorice. Nebo alespoň těch 44 procent, které v roce 1933 zajistily Hitlerovi vítězství ve volbách.

Po tomto převratu Goebbelsův úřad propagandy vmžiku ovládl veškerá média v zemi, včetně rozhlasu a filmu. Drobný, odmítaný muž stál najednou nad všemi šéfredaktory a vydavateli. Konečně si mohl vyřídit účty.

Hitler byl Goebbelsovým umem nadšený. A nejen jím. Šel mu za svědka na svatbu s atraktivní blondýnou Magdou, která už sice měla jednoho syna z prvního manželství a nebyla zrovna symbolem věrnosti, ale typově naprosto odpovídala ideálu německé ženy. Ochotně Goebbelsovi porodila šest dětí a vztahy s jinými muži udržovala diskrétně a potají. Hitler dával Goebbelsovu rodinu za vzor. "Vidíte? Takhle to má vypadat!"

Lásky platonické i vášnivé

Goebbels svou manželku miloval. A hodně času trávil i s dětmi. Jenomže ministerský úřad, rozjetá protižidovská mašinerie a rodinné povinnosti ho zároveň také svazovaly. O čem snil, když byl mladý?

V 16 letech se nešťastně zamiloval do macechy svého spolužáka. "Eros se probudil. Sentimentální období. Přehnaně emocionální dopisy a básně. Vášeň pro zralé ženy," zapsal si do deníku v roce 1912.

O dva roky později, kdy se nemohl připojit ke kamarádům odcházejícím na frontu, hledal útěchu v náruči dívky jménem Lena Krage. "První polibek v ulici Garden!" poznamenal si nadšeně. V roce 1917 při studiích v Bonnu na Lenu zapomněl a svedl sestry Liesl a Agnes. Obě dvě. Potom potkal svou první vážnou známost.

Anka Stalhern. Psali si zamilované dopisy, až se s ním Anka v roce 1920 rozešla. Možná proto, že svou vášeň v posledním listu vyjevil až příliš drsně: "Kdybys tu teď se mnou byla, vzal bych tě a přinutil bych tě mě milovat, i kdyby to bylo jen na okamžik - pak bych tě zabil."

Poučil se. Učitelku Else Janke sbalil na něžné, platonické city. Zlomila mu srdce, když se mu svěřila, že je z matčiny strany poloviční židovka.

Manželská realita versus fantazie

Jak Goebbels stoupal v politické kariéře, uvědomoval si, že může brousit ve vyšších kruzích. Ženy byly ochotnější a poddajnější, protože cítily moc a peníze. Magda Quandt se právě rozvedla s milionářem, který byl sice zklamaný z její nevěry, ale zachoval se jako grant a finančně ji zabezpečil do budoucna. Pro Goebbelse ideální partie. Byla ale tím, co hledal?

Náhle byl nejmocnějším mužem médií a rozhodoval mimo jiné i o filmové tvorbě. Klidně mohl mít některou z hvězd - některou z těch uměleckých, citlivých duší, za jakou se sám považoval. Našel by u ní opravdové porozumění.

Jednou z nejžádanějších hereček německé kinematografie byla v té době Kristina Söderbaum. Muži ji zbožńovali, včetně Hitlera. "Goebbels měl velmi hezké oči, ale byl to ďábel. A víc se mu líbily tmavovlásky," vypověděla Kristina z odstupem času ve svých 80 letech.

Tmavovlásky jako Lída Baarová. Bydlela s hercem Gustavem Frölichem jen dva domy od Goebbelsovy vily. Čím více ji ministr propagandy sledoval, tím více ho fascinovala. Nedalo mu to, a pozval ji i s Frölichem na vyjížďku na motorovém člunu. Aspoň si s ní popovídat…

Náhoda tomu chtěla, že Frölich spěchal do práce a Lída se nechala přesvědčit, aby zůstala. Goebbels se dozvěděl, že není za Frölicha provdaná. A ztratil hlavu.

Opustil by rodinu i Hitlera

Oddala se mu až po roce dvoření, záplav květin a žárlivých scén ze strany přítele. Byla jiná než ostatní ženy. Nemluvila o velké budoucnosti Německa jako jeho manželka. Politika ji nezajímala. Její svět byl veselý, barevný, živý, úplně jiný, než jaký chystal Hitler. Po jejím boku Goebbels zapomínal na smrtící plány organizované svým úřadem a vracel se do časů, kdy byl plný mladistvých ideálů.

Konečně ji uhnal. Jenže Lída ho zároveň odstrkovala. On má rodinu, ona chce mít taky vlastní život. Musí ji nechat být.

Goebbels, šílený láskou, chtěl pálit mosty. "Rozvedu se, a odjedeme spolu někam hodně daleko," sliboval, a promluvil s manželkou. Tvrdě narazil.

Rozzuřená Magda okamžitě Lídu navštívila a seznámila ji s realitou: to, že spí s jejím manželem, by jí ani tak nevadilo, Magda sama taky není žádná světice. Ale rozvádět otce od rodiny, to by nešlo. Můžou žít ve spokojeném trojúhelníku, třeba i ve společné domácnosti, nicméně Josef bude doma, kde je jeho místo.

Šokovaná Lída ze sebe vykoktala, že takový model neodpovídá jejímu ideálu o lásce dvou lidí. A tak se Magda vydala za samotným Hitlerem. Ten si rychle představil, jaký dopad by na jeho propagandu mohl mít rozpad vzorové árijské rodiny způsobený nějakou herečkou podřadné slovanské rasy. Goebbels to od něj pěkně schytal a Lída se ještě ten večer ocitla v autě mířícím do Prahy. Kufry za ní dorazily až o dva týdny později.

Psal se rok 1938 a svět se měl teprve dozvědět, do jaké hrůzné války bude nacisty zavlečen a kolik lidí zahyne v koncentračních táborech. Nikdo netušil, že se Magda Goebbelsová nakonec rozhodne otrávit sebe i všechny své děti kyanidem a manžel jí v tom nezabrání. Lída Baarová až dodatečně zjistila, s jakým monstrem se to zapletla. Pochopení se od nikoho nedočkala. Zničilo jí to život.