Externí autor 1. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Tři ženy na zažloutlé fotografii z roku 1925. Matka s dvěma dcerami. Ta vlevo, s kulatým obličejem a vlídným pohledem, se později také stala herečkou. Ale ta dívenka vpravo, s velkýma očima a odhodlaným výrazem, měla vstoupit do historie způsobem, jaký nikdo nečekal. Poznáte, o koho jde?

Málokterá osobnost českého filmu vyvolává i po letech tak rozporuplné reakce. Pro jedny femme fatale první republiky, pro druhé kolaborantka, pro další oběť doby. Kdo je ta záhadná dívka z fotografie? Její životní příběh se stal symbolem vzestupu, pádu a věčného prokletí.

Od divadla k filmu

„Už jako malá jsem hrála s loutkovým divadlem v našem bytě v Holešovicích. Maminka mi šila kostýmy pro panenky a já jsem předváděla představení pro celý dům,“ vzpomínala na své první divadelní krůčky.

Rodina žila skromně. Otec Karel Babka pracoval jako úředník na pražském magistrátu, matka Ludmila pečovala o domácnost a dvě dcery. Nikdo tehdy netušil, že starší z nich jednou okouzlí evropský filmový svět.

„Když jsem poprvé stála před kamerou, věděla jsem, že tohle je můj osud,“ říkala o svých začátcích. V sedmnácti letech už hrála menší role, ve dvaceti byla československou filmovou hvězdou.

Berlínská hvězda s českou duší

„Ve dvaceti letech se dostala do centra pozornosti německé filmové společnosti UFA. Musela tvrdě pracovat na své němčině, na herectví. Někteří čeští kolegové jí její úspěch záviděli,“ připomíná v rozhovoru pro Český rozhlas publicista Stanislav Motl.

Berlín ji přijal s otevřenou náručí. Elegantní, krásná a talentovaná – přesně takovou hvězdu německý film potřeboval. „Film byl pro nacistickou propagandu velmi důležitý. Považovali ho nejen za propagandu, ale také herce za nástroje propagandy,“ vysvětluje Motl.

Zakázaná láska, která změnila vše

Pak přišlo to, co změnilo její život navždy. Joseph Goebbels, říšský ministr propagandy, se do ní vášnivě zamiloval. „Zájem pana ministra o mne se projevoval víc a víc různými pozváními, květinami k premiérám. Na všechny moje premiéry chodil, kruh se kolem mne stále více a více svíral. Bránila jsem se…, ale neubránila,“ přiznala později během výslechů.

„Goebbels ztratil hlavu. V odposleších jeho telefonátů jsem četl, jak jí říkal o tichomořském ostrově, kde by mohli žít jako Adam s Evou,“ popisuje Motl tehdejší situaci.

Pád z výšin a návrat domů

Když se o vztahu v roce 1939 dozvěděl Hitler, přišel rychlý konec. Návrat do Prahy, později přesun do Itálie a nakonec zatčení spojeneckými vojsky, když ji objevili v Německu. Po válce následovalo dlouhé vyšetřování. „Nebylo prokázáno, že se dopustila udavačství,“ zněl nakonec verdikt.

Dopoledne na Štědrý den v roce 1946 byla propuštěna. I tak byl ale její návrat domů byl zdrcující. Matka zemřela po jednom z výslechů, sestra Zorka spáchala sebevraždu poté, co ji kvůli příbuzenství s „kolaborantkou“ nepustili do divadla. Svůj život ukončila skokem z okna rodinné vily v Praze na Hanspaulce. Zůstal jen nemocný otec.

Poslední léta v exilu

Po sňatku s Janem Kopeckým se dostala na Západ, kde se ještě vrátila k filmu a podruhé se vdala. „Ke konci života ji ale dostihly její běsi,“ říká Motl. Zemřela v roce 2000 v Salzburgu, osamělá a většinou zapomenutá.

Poznali jste? Tou dívenkou na fotografii byla Lída Baarová. Vedle ní její sestra Zorka Janů a matka Ludmila Babková. „Na jejím osudu si uvědomuji moudrost Talmudu: Nikdy nesuď člověka, když jsi nebyl na jeho místě,“ uzavírá Stanislav Motl příběh ženy, která se z dcery pražského úředníka stala evropskou hvězdou, aby nakonec zemřela daleko od domova, pronásledována minulostí, kterou nejde změnit.

Zdroje: plus.rozhlas.cz, www.lifee.cz