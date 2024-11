S postupujícím věkem je nutné se o své zdraví čím dál lépe starat. Nestačí jen chodit na procházky nebo cvičit jógu, důležitou součástí fungujícího zdraví je také strava. Víte, jakou potravinu by lidé nad 60 rozhodně jíst neměli?

Zdravý životní styl

Každý člověk by měl ve svém život zastávat zdravý životní styl. A to dokonce bez ohledu na to, zda právě oslavil své dvacáté narozeniny nebo je mu více než 60.

Je třeba zdravě jíst a pravidelně se hýbat, nekouřit a myslet pozitivně. V naší stravě by se měly pravidelně objevovat potraviny jako kvalitní bílkoviny, zdravé tuky a komplexní sacharidy.

Ty by měly tvořit základ našeho jídelníčku. Bohužel ne vždy vše, co považujeme za zdravé, našemu zdraví skutečně prospívá. S tím souhlasí i odborníci, kteří se zabývají zdravým životním stylem.

Podle nich by totiž lidí, kterým je více než 60 let, měli dodržovat jedno důležité pravidlo. Tušíte jaké? Tito lidé by neměli konzumovat hrozny. Ovoce, které je podle většiny jedinců zdravou volbou.

S tímto tvrzením přišel odborník na výživu a lékař Mariat Mukhina, který hrozny označil za to nejvíce nebezpečné ovoce pro lidi starší 60 let.

Toto nejezte!

Dr. Mukhina doslovně řekl: „Přehnaná konzumace tohoto ovoce, tedy hroznů, může negativně ovlivnit fungování těla ve stáří a způsobit celou řadu zdravotních obtíží." Podle Dr. Mukhiniho mají hrozny poměrně vysoký glykemický index, jehož následky jistě znáte.

Potraviny s vysokým glykemickým indexem rapidně zvyšují hladinu cukru v krvi, a to velmi krátce po jejich konzumaci. „Toto ovoce je nebezpečné zejména pro diabetiky. Mnoho starších lidí trpí inzulinovou rezistencí nebo cukrovkou, proto je lepší v jejich případě hrozny vůbec nejíst,“ uvedl Dr. Mukhina.

Pozor by si ale měli dát také starší lidé, které žádné zdravotní problémy netrápí. Důvodem je únava a zvýšená chuť k jídlu, které potraviny s vysokým glykemickým indexem mohou zapříčinit.

Ve vyšším věku náš metabolismus už zdaleka nefunguje tak, jak tomu bylo zamlada. Mnoho lidí ve věku nad 60 let tak velice snadno přibývá na váze. Aby se nárůstu tělesné hmotnosti vyhnuli, je třeba příjem stravy moderovat.

S tím jim pomohou potraviny s nižším glykemickým indexem, po kterých budou delší dobu sytí a vyhnou se tak uzobávání dobrůtek mezi hlavními jídly nebo přejídání. Konzumaci hroznů by se také měli vyhnout lidé, které trápí problémy s ledvinami.

Důvodem je poměrně vysokým obsah draslíku. „Potraviny bohaté na tento prvek byste neměli konzumovat, pokud se léčíte s ledvinami,“ zdůrazňuje odborník.

