Jak budou vypadat lidé budoucnosti? Výzkum předpovídá radikální vývoj v příštím tisíciletí, jehož první projevy zaznamenáme již do třiceti let. Pohled do budoucnosti ukazuje, že lidé projdou pozoruhodnými proměnami, způsobenými klimatickými změnami, umělou inteligencí a genetickými mutacemi.

Podle nedávného videa AsapScience by se naše těla mohla stát částečně lidskými a částečně strojovými, přičemž integrace nanobotů zvýší naše schopnosti a prolomí hranice lidské fyziologie. Podívejte se na video:

Jak budeme vypadat za 1000 let?

Samozřejmě, že změny ovlivní velmi výrazně náš vzhled. V důsledku globálního oteplování by se lidem mohla vyvinout tmavší kůže, která by se přizpůsobila zvýšenému UV záření. Mohli bychom také být vyšší a hubenější, což je reakce na měnící se klima. Zajímavé je, že genetické mutace by mohly změnit barvu našich očí na červenou a propůjčit nám nadlidské schopnosti, čímž by nastala nová éra lidského potenciálu.

Textové drápy a lokty chytrých telefonů

Vliv technologií na naše tělo se stává zřejmějším, když se zamyslíme nad našimi každodenními návyky. Neustálé používání chytrých telefonů a počítačů by mohlo vést k shrbenému držení těla dokonce jakýmsi s charakteristickým hrbem, nebo i k drápům místo rukou kvůli nepřirozeným polohám, které naše prsty při používání těchto zařízení zaujímají. Stavy jako "textový dráp" a "loket chytrého telefonu" by se mohly stát běžnými.

Náš život ovládají obrazovky

Kromě toho se naše lebky mohou zvětšovat, zatímco naše mozky se budou zmenšovat, protože se přizpůsobí požadavkům technologií. Mohly by se vyvinout silnější krky, což je reakce na napětí způsobené neustálým díváním se do obrazovek. Dokonce i naše oční víčka by se mohla změnit a vyvinout si funkce, které by chránily naše oči před nadměrným vystavením světlu, což naznačuje hluboké přizpůsobení našemu životu ovládanému obrazovkami.

Vše ovlivňuje umělá inteligence

Kromě fyzických změn bude náš vztah s umělou inteligencí nově definovat způsob našeho života. Futurologové předpovídají, že do roku 2050 budou lidé při různých úkolech do značné míry spoléhat na umělou inteligenci, což povede k evolučnímu přechodu srovnatelnému s přechodem od opic k lidem. Můžeme žít déle, mít děti ve vyšším věku a trávit značnou část času ve virtuální realitě.

Jak vstupujeme do této budoucnosti, je zřejmé, že lidstvo stojí na pokraji radikálně zrychlené evoluce. V příštích 30 letech bychom mohli být svědky počátečních fází těchto proměn, které nabídnou pohled do budoucnosti, v níž se lidé a technologie spojí a přetvoří samotnou podstatu toho, co znamená být člověkem.

