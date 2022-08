Jak budou lidé vypadat za milion let? Vůbec bychom se nepoznali, říká vědec

Jak bude vypadat člověk za milion let?

O naší budoucnosti existují mnohé výzkumy, četná proroctví, domněnky anebo hypotézy. Napadnou nás mimozemšťané, zlikvidujeme se sami, naše Země podlehne nějaké živelné katastrofě. Jak ale budou lidé vypadat za milion let, pokud zde ještě vůbec budeme? Vědci znají odpověď.

Pro svůj výzkum se inspirovali v minulosti. Když se podíváme na to, jak vypadal život a lidé před 1 milionem let, dostaneme obraz i o naší budoucnosti. Moderní lidé v té době neexistovali. Tehdejší lidé ovládali umění rozdělávat oheň a uměli se ohánět ruční sekerou. Taková regrese samozřejmě nenastane. V roce jeden milion, což je skoro stejné jako za milion let, budou zemské kontinenty vypadat zhruba stejně jako dnes. I Slunce snad bude hřát a svítit. Ale lidé budou vypadat zcela jinak.

Jak budou lidé vypadat?

Podle vědců naše potomky pravděpodobně vůbec nepoznáme. Nový seriál National Geographic nazvaný "Rok milion" odhaluje v šesti epizodách, jak by lidé mohli vypadat v daleké budoucnosti. Ta bude ovlivněna spojením technologie s lidským tělem. Čeká nás zřejmě radikální prodloužení délky života. Budeme se potýkat s účinky virtuální reality. Počítače nám budou sloužit – anebo my jim? – i ke spojení lidských myslí. Pravděpodobně budeme využívat už zcela jiné zdroje energie a cesty do vesmíru budou na denním pořádku. Vesmír bude zřejmě naším novým domovem a budeme postupně osidlovat i další planety.

Teorie Briana Greena

"Potřebovali bychom intenzivní vzdělání, abychom vůbec pochopili parametry života za milion let v budoucnosti," říká Brian Greene, profesor teoretické fyziky na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

Greene je jeden ze známých vědců a autor několika knih o teorii, že vesmír je tvořen miniaturními jednorozměrnými strunami. Je rovněž stoupencem toho, že vesmír má více než tři rozměry.

Právě Greene se domnívá, že lidé budou vypadat zcela jinak než dnes, a i jejich život bude naprosto odlišný od dnešního. Lidé možná budou znát způsob, jak se stroji splynout. Rozdíl mezi biologickými a umělými bytostmi bude téměř setřen a je dost možné, že Zemi bude obývat nový druh hybridního druhu složeného z biologického a syntetického.

I věda bude někde úplně jinde – lidé již budou chápat základní síly a základní složky hmoty. Všechny rovnice, které popisují kvantovou mechaniku a gravitaci, budou sjednoceny do nějaké jednotné teorie. Budeme znát odpovědi na mnohem více otázek, včetně vzniku vesmíru.

Nezbývá než se s Greenem ztotožnit. Alespoň s jeho větou, že „svět roku milion bude jistě zajímavý." Škoda jen, že tu nebudeme, abychom ho viděli.

