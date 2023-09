Flickr, CC BY 2.0

Je možné, že ve světě technologií se odehraje šokující zvrat, protože vědci se pustili do vytváření skutečných strojů poháněných mozkem!

Umělá inteligence ustupuje, nastal čas, aby si "organoidní inteligence" (OI) ukradla svůj díl pozornosti. Tato nová změna hry by nás mohla posunout za hranice všeho, co jsme si kdy dokázali představit, dokonce i kultovní AI z filmů.

Co jsou to organoidy

Představte si, že se malinké "organoidy" - to jsou laboratorně vypěstované shluky tkání připomínající lidské orgány - stanou novým srdcem a duší počítačů. Mozkomorové z Univerzity Johnse Hopkinse představili plán, který by mohl vypadat jako z nějakého sci-fi filmu: plánují vypěstovat mozkové buňky na křemíkových čipech a spojit je se stroji, čímž vytvoří něco, čemu říkají "biopočítače".

Biopočítače a jejich „schopnosti“

Profesor Thomas Hartung, který tuto odvážnou misi vede, si představuje svět, kde by tyto biopočítače mohly překonat naše nejdivočejší očekávání. Zapomeňte na tradiční umělou inteligenci; tato organoidní inteligence by mohla být úsvitem nové éry. Představte si počítače, které se rozhodují stejně jako my a využívají podstatu logického myšlení podobného lidskému.

Ale zadržte - zatím se nenechte unést svou představivostí. Organoidní inteligence sice zní jako zápletka futuristického filmu, ale je mnohem složitější. Na rozdíl od umělé inteligence, která se zabývá pouze chroupáním čísel, by tyto biopočítače kopírovaly složitost mozku a nabízely by bezkonkurenční rozhodovací schopnosti.

Jak se na to dívá etika

Má to však jeden háček, a tím jsou pravděpodobně hrozící etické problémy. Spolu s lidskými buňkami se totiž objevuje řada otázek. Mohou tyto organoidy cítit nebo dokonce myslet? Profesor Hartung nás ujišťuje, že jeho „vývojáři“ berou etický kompas vážně a neustále ho kontrolují a vyvažují.

Vzpomínáte si na ty high-tech roboty podobné lidem ve filmech? Tohle je možná nejblíže k realizaci těchto představ. Sbližování lidských buněk a křemíkových čipů není daleko od vytvoření něčeho podobného kultovnímu Terminátorovi. Je to závod s časem, v němž se vědci předhánějí v hledání rovnováhy mezi inovacemi a odpovědností.

Zdá se, že budoucnost technologií může mít právě v záloze kasovní trhák - ságu, v níž se lidské mozkové buňky střetnou se stroji v kinaci ombinteligence a etiky. Zůstaňte naladěni na revoluci poháněnou mozkem, která mění sci-fi sny ve skutečnost!

Podívejte se na závěr na video o tom, zda je možné, aby existovaly vědomé stroje. Hovoří o tom oxfordský profesor Michael Wooldridge:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.dailystar.co.uk, www.dailymail.co.uk