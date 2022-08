Co se stane s lidským tělem ve vesmíru bez skafandru? Smrt je to děsivá

Natálie Borůvková

Astronaut ve vesmíru

Foto: Corona Borealis Studio / Shutterstock

Jak ukazují nemoci, které trápí astronauty při návratu na Zemi, nejsme stavěni pro vesmír. Co se stane s lidským tělem ve vakuu bez skafandru? Smrt je to děsivá, ale rychlá, tvrdí vědci.

Možná to znáte ze sci-fi filmů. Prorazí se trup lodi a člověk je zcela bez vybavení uvězněn v přechodové komoře. Tu nelze otevřít. Bez vzduchu, téměř nulového tlaku a jakékoliv potřebné ochrany však lidské tělo dlouho nevydrží…

Co se stane s lidským tělem ve vakuu bez skafandru?

Co se však přesně stane? Vybuchnou vám oči a vaše krev se vypaří? Přesně tak to totiž známe z filmů. Pravda je však možná stejně dramatická. Díky věděckým pokusům ve zkušebních komorách a také nehodám, ke kterým již ve vesmíru došlo, se podařilo odhalit, co přesně se s lidským tělem stane někde uprostřed vakua zcela bez skafandru.

První, k čemu jistě dojde, je nedostatek vzduchu. Vědomí ale člověk neztratí hned. Může to trvat až 15 sekund, kdy tělo pomalu spotřebuje zbývající zásoby kyslíku z krevního oběhu. Pokud by člověk nezadržel dech, mohl by možná přežít až dvě minuty bez trvalých následků.

Pokud k zadržení dechu dojde, nastane v důsledku ztráty vnějšího tlaku rozpínání plynu v plicích. To způsobí prasknutí plic a uvolnění vzduchu do oběhového systému. V případě, že se ocitnete ve vesmírném vakuu, je doporučováno zhluboka vydechnout.

Smrt je to děsivá, ale rychlá

S ostatními jevy se toho příliš dělat nedá. Zhruba po 10 sekundách začne kůže člověka i tkáň pod ní bobtnat, protože voda v těle se začne při absenci atmosférického tlaku vypařovat. Lidské tělo se samozřejmě nebude nafukovat tak, že by explodovalo. Důvodem je síla, kterou lidská kůže disponuje, a tak nemůže dojít k jejímu prasknutí. Pouze se nafoukne. Po návratu do atmosférického tlaku se kůže i tkáň vrátí do normálu.

Přímo tato situace neovlivní ani krev člověka. Oběhový systém je schopen udržet krevní tlak regulovaný. To ale pouze v případě, že se nedostane do šoku. Vlhkost na jazyku se však může začít vařit, jak uvedl Jim LeBlanc. Ten byl v roce 1965 vystaven jakémusi vakuu ve zkušební komoře. LeBlancův skafandr začal unikat a on zůstal při vědomí asi 14 sekund. Jeho posledním pocitem bylo bublání na jazyku. LeBlanc byl bezpečně oživen, protože vědci začali téměř okamžitě - asi po 15 sekundách - snižovat tlak v komoře.

V důsledku vystavení nefiltrovanému kosmickému záření dojde k nepříjemným spáleninám a vzniku dekompresní nemoci.

Smrt je to sice děsivá, ale poměrně rychlá. Lidské tělo se navíc nerozloží běžným způsobem, jelikož není k dispozici kyslík. Pokud by se nacházelo v blízkosti zdroje tepla, došlo by k mumifikaci, pokud ne, zmrzlo by. Pokud by tělo bylo uzavřeno ve skafandru, rozkládalo by se, ale jen tak dlouho, dokud by v něm byl kyslík. Ať už by se však tělo nacházelo v jakémkoli stavu, bez vzduchu, který by usnadňoval zvětrávání a rozklad, by vydrželo velmi dlouho. Mrtvola by se tak mohla vznášet v rozlehlém vesmíru miliony let.

