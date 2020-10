Kolik lidí je třeba ke vzniku nové populace po katastrofě nebo k osídlení Marsu

Teoreticky by lidstvo ke svému přežití potřebovalo jediného muže a jedinou ženu, kteří by netrpěli neplodností. V praxi by však takový model neobstál, protože k udržení lidského rodu je zapotřebí větší genová rozmanitost. Vědci se touto otázkou už delší dobu zabývají a přicházejí s konkrétními čísly.