Pokud lidé v příštích 10000 letech nevymřou, budou vypadat podivně, tvrdí vědci

Natálie Borůvková

Evoluce dle vědců ještě neskončila.

Foto: Profimedia.cz

Evoluční biolog Nicholas R. Longrich si myslí, že ví, jak se lidé změní v příštích 10 000 letech. Pokud nevymřou, bude jejich vzhled dosti podivný.

Co nastane v budoucnosti lze jen stěží předvídat. Vzhledem k rychlosti, s jakou se svět mění již dnes, lze ale předpokládat, že to bude způsobem, který si jen málo z nás umí představit.

Pokud lidé v příštích 10000 letech nevymřou

Díky poznatkům, které máme za stovky let výzkumů a také díky tomu, že se můžeme ohlédnout do minulosti, lze i nyní učinit kvalifikovaný odhad.

Nejlepším způsobem, jak předpovědět, co bude, je skutečně ohlédnutí do minulosti. Je to jako se vším, a i v evoluci lze předpokládat, že se opět objeví minulé trendy. To pak může odhalit překvapivé věci o naší budoucnosti.

Podle vědců budeme s velkou pravděpodobností žít déle, budeme vyšší a hubenější. Budeme také méně agresivní a tím pádem příjemnější. Jedno negativum to ale přece jen přináší. Údajně budeme mít o něco menší mozek. Právě taková je jedna z možných vědeckých prognóz. Pokud lidé dříve nevymřou.

Podle Longricha mají všechny tyto návrhy svá odůvodnění. Platí to také pro mozek a jejich zmenšení. Obecně je známo, že v posledních tisíciletích se skutečně mozky lidí zmenšily. Longrich k tomu říká: "Mohlo by to být tím, že po přechodu na zemědělství byl nedostatek tuků a bílkovin, takže pěstování a udržování velkých mozků bylo nákladnější. Mozek je také energeticky náročný - spálí asi 20 % našich denních kalorií. V zemědělských společnostech s častým hladomorem by tak velký mozek mohl být spíše přítěží."

Vzhled lidí bude podivný

Možná byl život lovců a sběračů náročný až tak, jak si to lidé v zemědělství ani neumí představit. V civilizaci nemusíte přelstít lvy a antilopy nebo si zapamatovat každý ovocný strom a napajedlo v okruhu 1 600 čtverečních km. Výroba a používání luků a oštěpů také vyžaduje jemnou motoriku, koordinaci, schopnost sledovat zvířata a trajektorii. S koncem lovení se tak části, kterých již nebylo třeba, mohly zmenšit. A bude to pokračovat.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Již nyní díky technologiím a medicíně měníme porodnost a šance na přežití. Genetické inženýrství, kosmetická chirurgie a protetické implantáty nakonec dospějí do bodu, kdy tvar našich těl bude stejnou módní záležitostí jako oblečení, které nosíme. Tedy bez konečného cíle a jediného ideálu. Náš vzhled tak nebude dědičnou změnou, bude stejně podivný, jak jen podivný ho budeme chtít mít.

Zdroje:

bigthink.com

theconversation.com

australian.museum