Nepřehlédnutelná zářivě žlutá vysoká květina má omamnou medovou vůni a nasládlou chuť. Její magickou moc opěvoval už Homér. Budete se doslova divit, jak tato léčivá bylinka dokáže hravě zatočit s dráždivým suchým kašlem.

Ve starém Řecku a Římě používali felčaři tuto majestátní a mocnou bylinu k léčení samotných králů. Poznáte ji na první pohled, protože je nepřehlédnutelná. Dorůstá až do výšky dvou metrů. Překrásné žluté kvítky tvoří dlouhý hrozen.

Květy divizny se ráno rozvinou a odpoledne opadávají. Bylinu najdete volně růst v přírodě, zahrádkáři si ji zase pěstují kolem svých domů a chat. Není divu jsou ozdobou každé zahrady, navíc zkušený pěstitel ví, co za poklad mu tam roste.

Zdroj: Youtube

Zdravotní účinky

Divizna se používá při onemocnění horních cest dýchacích. Astmatikům umí ulevit od průduškových křečí. Tento orgán zároveň čistí a působí protizánětlivě. Díky svým léčivým účinkům dokáže vytvořit ochrannou vrstvu na sliznici dýchacích cest, a tím ulevuje při vykašlávání.

Sběr a sušení

Divizna má více druhů, ale nejčastěji se sbírá divizna velkokvětá. Můžete se ale setkat s diviznou malokvětou, černou nebo ozdobnou. Každá z nich naštěstí obsahuje tytéž léčivé látky, proto se nemusíte bát použít jiný druh.

Bylinka kvete od července do září a použít se mohou jak květy, tak listy. Ideální je sběr kolem poledne, a sbírají se výhradně koruny květů nikoli kalich. Důležité je, aby květy při sběru nebyly vlhké. Nesbírejte je tedy po dešti.

Nasbírané květy jemně rozložte vedle sebe na černý plech. Snažte se kvítky nepomačkat. Sušit by se měly na přímém slunci nebo v otevřené troubě puštěné na 60° C. Sušení by mělo proběhnout během jednoho dne, aby se zachovaly všechny léčivé látky.

Použití divizny

Nasušené květy se nejčastěji přidávají do sušených čajových směsí. Samostatně se z této léčivky vyrábí odvar, který se používá jako kloktadlo.

Když vás trápí suchý kašel

Léčivý čaj připravíte v poměru 1 díl kořene proskurníku, 1 díl květu divizny, 1 díl květu černého bezu, 1 díl lipového květu. Směs bylinek zalijte vroucí vodou a nechte 10 minut louhovat. Můžete přikrýt. Sceďte a po vychladnutí pijte 3 až 5 šálků denně.

Když marodíte s chřipkou

Na klasickou chřipku pomůže účinná směs složená z 1 dílu sušeného květu bezu, 1 dílu sušeného květu lípy, 1 dílu sušeného květu divizny a 1 dílu sušeného plodu šípku.

Tuto kombinaci bylin zalijeme vroucí vodou a necháme 15–20 minut louhovat. Tekutinu přecedíme přes plátýnko nebo filtr. Lahodný čaj můžeme dochutit medem a popíjíme během dne.

Prášek ze sušených květů

Z divizny se dá také vyrobit šňupací prášek. Výborně totiž uleví při ucpaném nose, když máte rýmu. Usušenou bylinku rozmělníme v hmoždíři na jemno. Prášek uchovávejte v zavřené krabičce.

Dávkování

Tato krásná léčivka obsahuje látky, kterým se říká saponiny. Ty by teoreticky mohly při častém a větším užívání způsobit předávkování, jehož následkem je poškození červených krvinek. Nikdy nepoužívejte semena divizny, jsou totiž jedovatá!

Zdroje: www.jimejinak.cz, www.salveo.cz