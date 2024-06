Externí autor 28. 6. 2024 clock 3 minuty gallery video

Když spisovatel Jiří Brdečka napsal tuto knihu, která je parodií na příběhy z Divokého západu, nejspíš ani netušil, jaký stvořil fenomén. Celou záležitost si totiž vzal do parády režisér Oldřich Lipský a spolu se skvělými hereckými výkony tak natočil jeden z našich vůbec nejlepších filmů.

To, že to mezi spisovatelem Brdečkou a režisérem Lipským šlapalo jako švýcarské hodinky, jsou důkazem i další jejich skvělé spolupráce, a to sice filmy Adéla ještě nevečeřela a Tajemný hrad v Karpatech. Režisér nechal dokonce autora literární předlohy „kecat“ do kostýmů, figuroval i jako výtvarný poradce a kreslíř.

Zpět ale k jejich společné prvotině, která byla v té době pro české poměry něčím nevídaným. Snímek nabyl takové popularity, že se na něj dokonce stály fronty i v Americe, tedy kolébce samotných pistolníků.

Kromě dokonalého souznění režiséra se spisovatelem je ovšem více než vhodné zmínit, že to nebyli jen oni, kdo za tímto geniálním počinem stojí. Co by totiž byl film bez herců? A že se právě v tomhle objeví ten nejlepší výběr vůbec, o tom není pochyb.

Když zaslechnete jména jako Miloš Kopecký, Olga Schoberová, Květa Fialová, Josef Hlinomaz, Karel Effa nebo Karel Fiala, máte jistotu, že váš lístek do kina či koncesionářské poplatky skutečně vniveč nepřijdou.

Stetson City a Whisky Trigger Saloon

Ti nejbystřejší zajisté už jen podle jmen odhalili, o jaké kinematografické veledílo se jedná, nicméně pro ty, kteří stále tápou, tu máme indícii. Pojďme si společně povědět, o čem celý film je.

Nacházíme se ve fiktivním městečku na Divokém západě, které nese jméno Stetson City a píše se rok 1885. Kromě slunečního paprsku vás do obličeje praští ještě závan whisky z Trigger Whisky Saloonu. A když ne ten, bude to jeden z místních pistolníků, který vám může „spravit obličej“ jen proto, že jste se na něj špatně podívali. Zkrátka morální hodnota na nule.

Spasitel, ochranitel nevinných dívek a nebohých starců

Nicméně i tak panuje ve městě jakž takž idylka, majitel onoho salonu Doug Badman je se svými zákazníky spokojen a oni jsou zase spokojeni, když zpívá krásná Tornádo Lou. Vše hezké ale jednou končí, a tak se ve dveřích objeví spasitel, ochranitel nevinných dívek, nebohých starců, a kdyby na Divokém západě byla nějaká štěňátka, zachránil by je také. K tomu mu dopomáhá jeden specifický nápoj. Jmenuje se Kolalokova limonáda.

Zdroj: Youtube

V tuto chvíli se střetávají dva odlišné světy a divák je svědkem nelítostného boje na život a na smrt. Vše je samozřejmě podané s nadsázkou, kterou výše zmínění herci dokáží tak dokonale zahrát, že máte chuť zvednout telefon a všem jim dodatečně objednat květiny.

Bohužel spousta z nich je již v hereckém nebi, a tak nám nezbývá než jejich umění obdivovat dále v tomto majstrštyku, který se jmenuje jako jeho hlavní hrdina, propagátor zdravého životního stylu a věčný optimista – Limonádový Joe.

Zdroje: csfd.cz, super.cz