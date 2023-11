Linda Evangelista je známá supermodelka. Narodila se italským přistěhovalcům v kanadském Ontariu, kde 10. května 1965 začal její jedinečný příběh plný odhodlání, odvahy a výjimečné krásy. Přesto si i ona zažila své, když kvůli zpackané plastice nevyšla 6 let mezi lidi.

Dechberoucí ikona

Linda Evangelista snila o kariéře modelky již od dětství. Její sen se stal skutečností v roce 1978.

Linda se tehdy zúčastnila soutěže krásy, kde ji oslovil hledač modelek. Tento okamžik jí otevřel cestu do světa módy.

Linda se přestěhovala do New Yorku, mekky všech začínajících modelek a krátce na to zde podepsala smlouvu s prestižní agenturou Elite Models. Jedním podpisem se její kariéra rozjela nevídanou rychlostí a z Lindy se brzy stala dechberoucí ikona přehlídkových model a titulních stran prestižních časopisů.

Stala se jednou z nejuznávanějších modelek na světě, tzv. TOP 5 spolu s Naomi Campbell, Claudií Schiffer, Cindy Crawford a Christy Turlington.

Linda Evangelista byla vždy známá svou neoblomnou povahou a extravagancí. Mluvila přímo a bez okolků se nebála vyjádřit svůj názor. Na konci 80. let si dokonce nechala ostříhat vlasy nakrátko, což vyvolalo první skandál v její kariéře.

Kvůli neohlášené a agenturou neschválené změně účesu ji dokonce stáhli z přehlídkového mola a po zbytek sezóny měla smůlu. Linda si z toho však těžkou hlavu nedělala.

Nakonec měla štěstí v neštěstí. Tento incident ji přinesl obrovskou publicitu, díky které se stala nejžádanější tváří módního světa a symbolem módního průmyslu. Její vliv ve světě módy byl nepopiratelný.

Zpackaná plastika

Její ikonický účes inspiroval mnoho žen po celém světě, všechny si přály jediné: Vypadat stejně jako Linda Evangelista. Během své kariéry se objevila na více než 600 titulních stránkách těch nejprestižnějších časopisů světa.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Skutečný boom její kariéry přinesly 90. léta. Její tvář byla součástí největších reklamních kampaní po celém světě.

Objevila se také ve videoklipech zpěváka George Michaela a v roce 1996 si zahrála ve filmu Catwalk.

Zajímavý byl i Lindin osobní život. V roce 1987 se provdala za Geralda Marieho, svého manažera, se kterým ji dělil výrazný věkový rozdíl. Manželství se po 6 letech rozpadlo. Linda se krátce vídala s také hercem Kylem MacLachlanem či fotbalistou Fabienem Barthezem.

Lindin život bolestně poznamenal potrat v 6. měsíci těhotenství. Navzdory této zkušenosti nakonec znovu otěhotněla a porodila zdravého chlapečka. Otce dítěte však nikdy neuvedla do rodného listu.

Spekulovalo se, že otcem jejího syna je manžel mexické herečky Salmy Hayek, François-Henri Pinault. Majitel obrovského impéria, jehož hodnota se odhaduje na 300 miliard Kč.

Život kdysi krásné modelky na dlouhé roky ovlivnila i špatně provedená plastická operace, kvůli níž nevyšla 6 let z domu. Linda podstoupila CoolSculpting, který ji měl zbavit přebytečné tukové tkáně.

close info Profimedia zoom_in Linda Evangelista dnes

Zákrok ale nedopadl dobře a namísto redukce váhy na sobě Linda Evangelista zaznamenala zvětšenou a ztluštělou tkáň, které se nešlo zbavit. Přesto se Lindě nakonec podařilo dostat se svépomocí zpět do formy. Dokonce takové, že se nedávno objevila na titulní straně časopisu Vogue.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.britannica.com, models.com