Věřili byste tomu, že krásná herečka Linda Rybová, která působí jako něžná víla, v mládí žila dost nespoutaně? Bylo to divoké zejména ve vztahu s Robertem Kodymem, přiznala.

Maminka tří dětí, spořádaná manželka, herečka, občas i modelka. Rozhodně nevypadá na to, že jí bude příští rok padesát. Tak trochu působí jako z čítanky. Jenže, chyba lávky. Linda Rybová totiž mate tělem. Minimálně co se týká jejího mládí.

Láska dlouhovlasého rockera

Geniální muzikant a textař Robert Kodym si uměl užívat slávu. Kromě alkoholu a drog se do jeho přízně dostaly i některé slavné ženy, mezi nimi také Linda Rybová. „Byla to taková ta velká láska,“ přiznala herečka pro magazín Marianne. „Tedy minimálně pokud mluvím za sebe. Byli jsme spolu pět let a vedli velmi domácký život. Na to, jak moc jsem byla mladá, bylo mi osmnáct devatenáct, jsme vedli jsme velmi domácký život. Většinou jsme byli prostě jen my dva a občas PBCh. Nechodili jsme do společnosti, žádné divoké věci se neděly. Robert jezdil hrát na koncerty a já do divadla.

Na koncerty Wanastovek a v té dobře hlavně Lucie jsem sice jezdila, ale vždycky jsem se strašně styděla a stála někde v koutě. Každopádně mám z té doby, kdy jsme se s Robertem poznali, jednu fotku, kterou fakt zbožňuju. Mám na ní dlouhé blond vlasy, Robert dlouhé tmavé vlasy, oba máme na očích zrcadlovky a držíme cigára. Tehdy jsme pořád hulili a nespali, vlastně ten začátek trochu vostrej byl,“ dodala.

Slabost pro muzikanty

O Lindě Rybové se říká, že byla múzou devadesátek. Při pohledu na její fotky z tehdejší doby na tom něco bude. Pro Wanastovky natočila klip Andělé, což jí nepochybně všechny obdivovatelky Roberta Kodyma záviděly. Vlastně se tak ani nelze divit, že jedním z jejích dalších údajných partnerů byl prý Dan Bárta nebo J. P. Muchow.

Karta se obrátila

Časem se na obzoru objevil starší kolega, se kterým se Linda začala nejdřív přátelit. Po nějaké době si ale uvědomila, že ho miluje a on ji. Tahle aféra se celkem dlouho táhla médii, takže jen pro připomenutí, oním kolegou byl David Prachař. Třetím vrcholem trojúhelníku pak jeho bývalá manželka Dana Batulková, se kterou se Linda navíc přátelila.

Když se jejich vztah provalil, došlo mezi oběma ženami dokonce k fyzické potyčce. Rybovou nešetřila ani veřejnost. Hlavně ženy, které si prožily stejnou situaci jako Dana Batulková. Po letech Rybová vyprávěla, jak jí chodily nenávistné dopisy, ve kterých ji pisatelky označovaly za rozvracečku rodiny.

Spokojená rodina

Jenže Linda s Davidem dali všem pochybovačům nad jejich vztahem jasně najevo, že v jejich případě rozhodně nešlo o chvilkový románek. Mají spolu tři děti. A i když jejich vztah také prochází různými turbulencemi, stejně jako všechny ostatní vztahy, vždy ho dokázali ukočírovat ke smíru. Linda rozhodně není ohledně svého soukromí sdílná. Obvykle mluví hlavně o svých filmových a divadelních projektech.

V každém případě se urovnaly vztahy i s Davidovým synem Jakubem, který odchod otce od rodiny nesl hodně těžce. Jeho sestra Marianna ráda tráví se svými nevlastními sourozenci čas a korektní cestu k sobě našli i Prachař a Dana Batulková.

