Herečka Linda Rybová (48) má tři děti s hercem Davidem Prachařem (65), z nichž dvě jsou půvabné mladé dámy, které jako by mamince z oka vypadly. Herečka výjimečně Josefínu a Rozálii ukázala na veřejnosti a vypadá vedle nich jako jejich sestra.

Oblíbená herečka Linda Rybová a herec David Prachař společně žijí přes dvacet let. Vzájemně zahořeli láskou na prknech, která znamenají svět, ale mělo to jeden velmi podstatný háček. Prachař žil v té době s herečkou Danou Batulkovou, se kterou má dvě děti.

Zakázaná láska

Tehdy mladičká Linda byla okamžitě veřejností zapovězena a označovali ji jako tu, která rozvrátila fungující rodinu a odtáhla otce od ženy a dětí. Než David Prachař potkal o sedmnáct let mladší Lindu, žil ve šťastném manželství s Danou a vychovávali syna Jakuba Prachaře a dceru Marianu Prachařovou.

Rybová si zažila krušné chvíle, kdy si doslova procházela peklem. Od lidí jí chodili hnusné a výhrůžné dopisy a pro tehdy mladičkou herečku to nebyla vůbec jednoduchá situace. Dana Batulková se pochopitelně cítila ponížená a zrazená.

„Myslím, že jsme se nehledali, nechtěli jsme se hledat nebo nesměli jsme se hledat. Když jsme byli téměř rok přátelé, tím myslím, opravdu přátelé, zdál se mi takový sen, ze kterého jsem se probudila s láskou. Prostě mi to došlo až v tom snu,“ nechala se tehdy slyšet Rybová pro web Dama.cz.

Čas všechny rány zahojí

Pro sympatickou Lindu Rybovou to bylo velmi náročné období, ale jak se ukázalo, láska zvítězila. „Ženy, které jsem nikdy neviděla a ony mě také ne, mi psaly ohavné dopisy. Že jsem prototyp něčeho, co jim zničilo život. Sdělovaly mi, že od nich muž odešel přesně kvůli tomu druhu ženských, jako jsem já. Těch, co vypadají, že neumí do pěti počítat, a přitom mají všechno spočítané. Nikdy jsem nepochopila, co mám mít spočítané. David není bankéř. Je hlavně divadelní herec, takže vždycky patřil k těm chudším. Pro peníze to nebylo,“ vyjádřila se před lety v rozhovoru pro iDnes.cz a dodala, že láska si holt někdy nevybírá.

V roce 2003 si Prachař a Rybová řekli své „ano“ a v roce 2003 se narodila první dcera Rozálie. O rok později v roce 2004 přišla na svět Josefína a v roce 2008 syn František.

Uběhlo několik let a Linda Rybová říká, že všechno zlé, bylo pro něco dobré. „Jsme celkem harmonický pár. Za tu dobu, co jsme spolu, se párkrát stalo, že jsme se nemohli domluvit, i když jsme se snažili. Zaplaťpánbůh, v našem případě jsou to jen chvíle, ale já se v tom okamžiku strašně bojím, vztekám, cítím marnost a nechápu, jak se to mohlo stát, jak z toho ven,“ přiznala naprosto upřímně.

Ještě nějakou chvíli ale trvalo, než svému otci odpustil Jakub Prachař. Ten byl v době, kdy opustil David Prachař jeho maminku v pubertě a velmi těžce nesl otcův odchod. Dokonce se s ním na nějakou dobu přestal úplně bavit. Nakonec si přece jenom k sobě našli cestu a nyní mají krásný vztah.

Usmíření po letech proběhlo také mezi Danou Batulkovou a Davidem Prachařem. Stalo se tak během natáčení divácky oblíbeného seriálu Slunečná. „Jak se říká, že čas všechny rány zahojí, tak ona to je asi pravda. Po těch letech je to už odplavené všechno,“ okomentovala to pro Český rozhlas Batulková.

Rybová snad dokázala zastavit čas

Při pohledu na mladičké dcery Lindy Rybové je evidentní, že geny se nezapřou. Obě dvě dostaly do vínku po mamince krásu a nepřehlédnutelný půvab. Linda Rybová a David Prachař si své soukromí poměrně dost chrání, takže své dcery neukazují příliš na veřejnosti i přesto, že jsou již obě plnoleté.

Naposledy se ukázaly všichni pohromadě na slavnostním uvedení prvního dílu nového seriálu TV Prima Lež na pláži. Linda Rybová po boku svých dcer působila spíš jako jejich o něco starší sestra než matka. Herečka nikdy nevyznávala kdo ví jak výrazné líčení a toho se drží dodnes.

